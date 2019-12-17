اتفاقية بين “مجموعة المطار” و”المناصير”

عمّان- وقعت “مجموعة المطار الدولي” وشركة المناصير للزيوت والمحروقات اتفاقية لافتتاح محطتي وقود في منطقة مطار الملكة علياء الدولي، بهدف خدمة زوار المطار وشركات تأجير السيارات السياحية ومستخدمي منطقة الشحن. وسيتم إنشاء المحطة الأولى، والبالغ مساحتها 3.000 متر مربع، بالقرب من مدخل المطار، بينما ستكون الثانية والبالغ مساحتها 5.200 متر مربع بالقرب من مركز تسهيلات الشحن الجوي. ووقع الاتفاقية كلّ من ديمة عناني، الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية وخدمة العملاء في “مجموعة المطار الدولي”، والمهندس ياسر المناصير، المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات، يوم الخميس 12 كانون الأول الجاري في مطار الملكة علياء الدولي بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “تجسد شراكتنا مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات، وهي مزود رائد للوقود في الأردن، التزامنا المستمر بإضافة وسائل راحة جديدة تلبي احتياجات الزائرين والعاملين في منطقة مطار الملكة علياء الدولي على حد سواء. ومن خلال هاتين المحطتين اللتين تقعان في موقع مثالي، فإننا نحرص على تلبية حاجة السائقين من وإلى مطار الملكة علياء الدولي للوقود في جميع الأوقات”.

وبدوره، قال المناصير: “نحرص في شركة المناصير للزيوت والمحروقات على تقديم خدمات ومنتجات تتميز بالكفاءة والموثوقية والجودة العالية في محطاتنا، وبما يتماشى مع المواصفات العالمية والمحلية. ونسعى كذلك إلى الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة، إلى جانب التعامل مع عملائنا بمصداقية ومهنية، وضمان ديمومة عمل المركبات التي تعتمد على مصادر الطاقة المختلفة التي نقدمها. وتعكس هذه الشراكة إيمان الشركة الراسخ بأن المواطن الأردني من حقه أن يحصل على أفضل العروض المتوفرة في مختلف أنحاء العالم”.