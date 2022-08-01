اتفاقية بين نقابة الخدمات والبريد الأردني يستفيد منها 950 عاملا وعاملة

عمان- الغد- وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني اتفاق عمل جماعي تم بموجبه الاتفاق على اعادة تفعيل خدمة التامين الصحي حيث بوشر العمل بذلك.

وتضمنت الاتفاقية التي يستفيد منها 950 عاملا وعاملة بكلفة مالية تراوح 11 مليون دينار اردني والتي وقعها نيابة عن النقابة رئيسها خالد ابو مرجوب وعن شركة البريد الاردني مديره العام الدكتور خالد اللحام تعهد الشركة بتنفيذ قرار محكمة التمييز فيما يتعلق بصرف مكافاة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة مهما بلغت خدمة الموظف.

كما وافقت ادارة البريد الاردني من خلال الاتفاقية التي تم ايداعها وزارة العمل على تحويل الاقتطاعات للعاملين المنتسبين للنقابة بأثر رجعي، والتوافق على ان يتم ملئ الشواغر في شركة البريد وفق الشروط المعلن عنها.