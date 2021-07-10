اتفاقية بين “CAC Bank” و”MEPS”

عمان- وقع “بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK”، وهو بنك حكومي يمني، وشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مشترك، لتزويده بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول المتطورة والمتكاملة، ووقعت الاتفاقية يوم الخميس الماضي في المبنى الرئيسي لشركة “MEPS” بحضور كل من السيد حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي بالبنك، وعلي عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تقديم خدمات إدارة وتشغيل البطاقات ومعالجة حركاتها بمختلف أنواعها لـ”بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK”؛ بما يشمل إصدار بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، إلى جانب إدارة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك لتمكينه من قبول جميع أنواع بطاقات الدفع المتعددة التي تحمل شعار فيزا على أجهزتهم. وعلق الهمداني على توقيع هذه الاتفاقية، قائلاً: “نعمل في “بنك التسليف التعاوني والزراعي” باستمرار على تقديم منتجات وخدمات أفضل وأكثر تطوراً لعملائنا، وتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “MEPS” يعزز من مكانتنا في السوقين المحلي والإقليمي، ويلبي احتياجات عملائنا في السوقين اليمني والعالمي”.

ومن جانبه، قال عبدالجبار: “نسعى في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” إلى توفير الحلول والخدمات المبتكرة والآمنة، وتوسيع قاعدة العملاء الخاصة بنا داخل وخارج الأردن، وإننا سعداء بالتعامل مع “بنك التسليف التعاوني والزراعي CAC BANK” الذي يعد أحد أكبر البنوك في اليمن ودعمه بمجموعة من الخدمات البنكية المتطورة، بما يعزز من مكانته الرائدة، ويسهم في تلبية احتياجات عملائه وتسهيل تعاملاتهم البنكية”. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للاستراتيجية التي تبنتها الشركة للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة خدمات متكاملة تحت مظلة أطلقنا عليها اسم 360o MEPS، وكانت بداية تزويدها في مطلع العام الحالي من الصومال، واليوم نفخر بوصولها إلى اليمن عبر هذه الاتفاقية، كما نعمل على تقديم MEPS 360o للمزيد من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة خلال الفترة المقبلة”.

ومن الجدير بالذكر أن MEPS 360o تهدف إلى تقديم جميع خدمات شركة MEPS الحالية من الأردن للبنوك والمؤسسات المالية على اختلاف أحجامها، وتتراوح تلك الخدمات بين توفير التراخيص اللازمة (Scheme License Sponsorship) وإصدار البطاقات ومعالجة الحركات وتوفير الأنظمة الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبوابات الإلكترونية لقبول الدفعات، وأيضاً إدارة أجهزة الصراف الآلي مع الامتثال لجميع قوانين وأنظمة الدول التي تعمل بها. إضافة إلى ذلك، تضع MEPS 360o في متناول تلك المؤسسات أكثر من 20 خدمة قيمة مضافة مثل برامج الولاء، أنظمة المحافظ الإلكترونية، أنظمة تقسيط الدفعات، برامج الخصومات المباشرة، بوابات إدارة البطاقات، والعديد من الخدمات المبتكرة الأخرى.