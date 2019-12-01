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اتفاقية تعاون أكاديمي بين “عمان الأهلية” و”جامعة موسكو الحكومية”

منذ 30 دقيقة
جانب من توقيع اتفاقية جامعة عمان الأهلية -(من المصدر)

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عمان- وقعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية الروسية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور فكتور سادوفنج، اتفاقية تعاون أكاديمي في مجال البحث العلمي، وتبادل خبرات التدريس والتعليم الإلكتروني، وذلك أثناء انعقاد الملتقى الثاني للجامعات العربية والجامعات الروسية في العاصمة الروسية موسكو.
والجدير بالذكر أن جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية تحتل المرتبة الأولى على الجامعات الروسية و84 على العالم.

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