اتفاقية تعاون بين “أبو خديجة” للاستثمار و”اسكدنيا” للبرمجيات

عمان – وَقَّعَت مجموعة أبو خديجة للاستثمار اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة اسكدنيا للبرمجيات. ووقع عن المجموعة الدكتور هيثم أبوخديجة نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الأولى للتمويل الدكتور ابراهيم أبوخديجة، ونائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى ابن الهيثم الدكتور أحمد أبو خديجة، وعن شركة اسكدنيا للبرمجيات المهندس نائل صلاح الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيات.

وتهدف الاتفاقية لأتمتة الأنظمة التعليمية والإداريّة والماليّة لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة والشركة الأولى للتمويل ومستشفى ابن الهيثم باستخدام أحدث أنظمة البرمجة لتسهيل عمل الكوادر الأكاديمية والإدارية للجامعة، ولايجاد قاعدة بيانات منظمّة لحفظ المعلومات والوصول إليها والتعامل معها بصورة سهلة وسريعة.

وأكد الدكتور هيثم أبوخديجة أن عقد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الطالب من خلال تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية المتقدمة والمتكاملة الكترونيا ضمن أعلى درجات التميز الذي اعتادت عليه جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وباستخدام أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال لتوفير أحدث الأنظمة التي تتناسب مع بيئة التطبيقية النوعية والمتميزة لاسيما أن التطبيقية تزخر بمحطات الانجازات بحصولها على العديد من الاعتمادات المحلية والعالمية مثل : شهادة ضمان الجودة المحلية ” المستوى الذهبي “، وحصولها على أربعة نجوم في التقييم العالي QS Stars Rating وخمسة نجوم في تقييم QS Stars العالمي للتعليم الالكتروني كأول جامعة خاصة، شهادة الاعتمادية الدولية ACPE لكلية الصيدلة، الاعتماد العالمي ABET لجميع برامجنا الهندسية وبرنامج علم الحاسوب، الاعتمادية الفرنسيةHCERES لكلية الحقوق، الاعتمادية الأميركية ACEN لكلية التمريض، والاعتمادية الدولية IIMP لقسم التسويق، وغيرها الكثير، كأول جامعة خاصة تتفرد بهذه الانجازات.

وأعرب المهندس نائل صلاح من جانبه عن فخره بالثقة التي منحتها لشركة اسكدنيا إدارة مجموعة أبو خديجة للاستثمار ممثلة بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة والشركة الأولى للتمويل ومستشفى ابن الهيثم ووالتي هي دليل على المكانة العالية التي وصلت اليها شركة أسكدنيا في قطاع التكنولوجيا والحلول البرمجية، حيث تتميّز بتوفير حلول برمجية متكاملة لكل المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات من أجل دعم عملية التحول الرقمي والشركة الاردنية الأولى الحاصلة على شهادة الجودة .CMMI-5