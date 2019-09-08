اتفاقية تعاون بين “الأردنية للماراثونات” و”النداء الصحي”

عمان- أبرمت الجمعية الأردنية للماراثونات إتفاقية تعاون مع جمعية النداء الصحي تهدف إلى توفير فريق طبي مؤهل للمشاركة في السباقات التي تنظمها الجمعية لمدة عام كامل، وذلك حرصا على توفير أفضل سُبُل الرعاية الصحية للعدائين والمشاركين في السباقات ورفد الأنشطة والفعاليات الرياضية بمتطوعين تابعين للجمعية الأردنية للماراثونات.

وتتضمن الاتفاقية توفير الإسعافات الأولية اللازمة لمعالجة مُختلف الإصابات التي يُمكن أن تنتج خِلال ممارسة الأنشطة الرياضية سواء البسيطة منها أو الشديدة، بالاضافة إلى بعض الارشادات العلاجية في ميدان الطب الرياضي.

ويأتي ذلك لتحفيز العمل الصحي التطوعي والارتقاء بالخدمات المُجتمعية الصحية ضمن خِطط وبرامج تهدف إلى الإستفادة من إمكانيات الشباب، وتسخير قدراتهم في خِدمة أهداف الجمعية الأردنية للماراثونات التي تتمثل بتعزيز الممارسات الصحية وتسليط الضوء على العمل التطوعي الذي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي والاستفادة من الطاقات الشبابية وتنميتها.

من جانبها، علّقت المُدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الآنسة لينا الكُرد على هذه الاتفاقية قائلة : “يُسعدنا في الجمعية الأردنية للماراثونات أن نكون من السباقين في مجال توفير الرعاية الصحية والإسعافات الأولية من خلال فريق طبي من متطوعين معنيين بمعالجة الإصابات التي قد يتعرض لها العداؤون أثناء المنافسات، مُشيرة أن هذا التعاون يُعد أحد ثمار الشراكة مع مؤسسات المُجتمع المدني لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية في نشر الوعي الصحي المُجتمعي وتأسيس فريق طبي تابع للجمعية الأردنية للماراثونات”.

يُشار إلى أن الجمعية الأردنية للماراثونات تتحضر حاليا لإطلاق سامسونج ماراثون عمّان 2019، ليكون احتفالاً بعشرينية الجلوس الملكي ومسيرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، يوم الجمعة الموافق 11 تشرين الأول (اكتوبر) 2019، حيثُ يجذب العدائين من الأردن وخارجها والذي يُحتفل باختتامه في المدرج الروماني، أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة عمان.