اتفاقية تعاون بين “المنهل” و”ماسة”

عمان- وقعت مدارس المنهل العالمية وشركة ماسة للاختبارات والاستشارات الدولية اتفاقية تعاون لتطوير قسم اللغة الإنجليزية بنظاميه الوطني والأجنبي والإشراف عليه.

وقع الاتفاقية الأستاذ إسماعيل عمارنة المدير العام لمدارس المنهل والدكتور ماجد حمد المدير العام لشركة ماسة للاختبارات والاستشارات الدولية، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية المدارس نحو إحداث التغيير الإيجابي والارتقاء بمستوى اللغة الإنجليزية لمحاكاة المعايير الدولية في التعليم.

وأعرب الأستاذ إسماعيل عن سعادته بالتعاون مع شركة ماسة لتكون الشريك المساعد للمدارس نحو المستقبل المميز بتعليم اللغة الإنجليزية وتكون نموذجا أردنيا يحتذى به في المنطقة.

وأشار د. ماجد حمد إلى أهمية تعلم اللغة الإنجليزية بأحدث الأساليب العالمية، وأكد فرص التميز التي تحظى بها مدارس المنهل من خلال نظام التطوير العام الذي يشمل الكادر التعليمي وحصوله على شهادات عالمية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية وكذلك الطلبة أنفسهم من خلال إجراء التقييم الدوري لمستوى اللغة الإنجليزية وتقديم الحلول الفعالة لفرص التحسين واختيار أفضل المناهج التعليمية لهذا النظام.