اتفاقية تعاون بين “المهندسين” و”العمل الدولية”

عمان- الغد- وقع مركز تدريب المهندسين في نقابة المهندسين الاردنيين، اتفاقية تدريب مع منظمة العمل الدولية لتدريب 150 مهندس ومهندسة في وزارة الاشغال العامة والاسكان، ووزارة الادارة المحلية، وشركات المقاولات المختلفة.

وقالت مدير مركز التدريب في النقابة المهندسة سمر الكيلاني، إن هذا المشروع يعتبر المشروع الثالث الذي يقوم مركز تدريب المهندسين بتنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشارت إلى أن المركز سيقوم بعقد 8 دورات تدريبية بطريقة التدريب عن بعد، اضافة الى ورشات عملية وزيارات ميدانية في اكثر من موقع في محافظات المملكة في مجال تخطيط وادارة المشاريع وتحضير واعداد و تقديم العطاءات والاشراف على عقود المشاريع الهندسية وتنفيذها القائمة على استخدام الموارد المحلية، مبينة أن تنفيذ المشروع سيكون على مدار ثلاثة شهور.

وبينت المهندسة الكيلاني أن مركز التدريب قام بترجمة جميع المواد التدريبية وملحقاتها التي صممت من منظمة العمل الدولية والتي سيتم تنفيذها في التدريب.