اتفاقية تعاون بين “المهندسين” و “انتاج”

عمان- الغد- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، اتفاقية تعاون في مجالات دعم الشركات الناشئة، إضافة إلى بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وصقل مهارات المهندسين، والتنسيق المشترك في مجال تصدير خدمات أعضاء كلا المؤسستين إلى الخارج.

ووقع الاتفاقية، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس هيئة المديرين في الجمعية الدكتور بشار الحوامدة.

وأكد نقيب المهندسين اعتزازه بعلاقات التعاون مع الجمعية، نظرا لتميزها وابداعها المستمر في مجالات التطور والتقدم بتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن النقابة تحمل عبئا كبيرا للبحث وايجاد فرص تدريب وتشغيل للمهندسين.

ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين ووضع خطط العمل اللازمة، وتوحيد الجهود في مجالات تسويق الكفاءات الاردنية ضمن تكنولوجيا المعلومات والهندسة للشركاء الاعضاء في كلا الجانبين، اضاف الى المهندسين الافراد.

بدوره، استعرض الدكتور بشار الحوامدة، قصص النجاح التي عملتها الجمعية في مجال دعم الشركات الناشئة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز صادرات شركات القطاع مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للكفاءات الأردنية، مؤكدا اهمية تضافر الجهود وتوحيدها لتأهيل الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمهندسين، لمواكبتهم لأسواق العمل داخل وخارج الاردن.

وأشار إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين، ووضع خطة عمل تنفيذية لتطبيقها خلال المرحلة القادمة.