اتفاقية تعاون بين “بطاقات أرابكس” و”الشامي للعيون”

عمان – وقعت شركة خدمات بطاقات الائتمان ممثلة بمديرها العام باسم عبد القادر الدويك والشامي للعيون ممثلاً بمدير عام الفرع الرئيسي عامر شحادة اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين والهادفة الى اعتماد بطاقات أرابكس الائتمانية الاسلامية كأحد الحلول التمويلية لعملاء الشامي للعيون للاستفادة من خدماته، اضافة الى منح عملاء شركة خدمات بطاقات الائتمان والحاملين لبطاقات ارابكس الائتمانية الاسلامية خصومات تشجيعية وتفضيلية وخدمات علاجية متنوعة ضمن ما يقدمه المركز من اجراءات طبية تتسم بالجودة العالية.

كما وركزت الاتفاقية على تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بالأيام الطبية المجانية في كافة انحاء المملكة، وفي السياق ذاته أكد باسم دويك على ضرورة تقديم الخدمات المالية الميسرة لأفراد المجتمع الاردني ضمن أعلى المعايير مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ويحسن من الرفاه الاجتماعي، في حين أكد شحادة الى أن هذه الاتفاقية تأتي في خضم ما يقوم به مركز الشامي للعيون في عقد الشراكات مع المؤسسات الأردنية الأخرى وذلك ضمن استراتيجيته في التوسع والانتشار اذ يقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة فروع رئيسة في كل من العاصمة عمان ومحافظة اربد والزرقاء.

والجدير بالذكر أن بطاقات أرابكس الائتمانية تعد أول بطاقة ائتمانية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في الأردن ويتم اصدارها دون وساطة بنوك بشكل مجاني وتخول حاملها من الاستفادة من العديد من المنافع كخصومات الشركات الراعية، ودخول صالات المطارات العالمية وعائد نقدي غير محدود، وأخيراً أكد الطرفان على أهمية هذه الاتفاقية والاستعداد التام لتقديم كل ما يخدم افراد المجتمع الاردني الحبيب.