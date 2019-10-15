اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وغرفة تجارة إربد

اربد – الغد – وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مع غرفة تجارة اربد اتفاقية تعاون تهدف الى عقد دورات ودبلومات تدريبية للمجتمع المحلي والطلبة على أحدث الأجهزة بعد أن تم إنشاء مشغل حديث في حرم الجامعة وبمنحة من منظمة مرسي كور وبالتعاون بين الجامعة وغرفة تجارة إربد.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات، نائب الرئيس الدكتور محمد العبيني ورئيس غرفة تجارة اربد السيد محمد الشوحة، منح شهادة الدبلوم التدريبي في تخصصات صيانة سيارات الهايبرد.

وتقوم الجامعة بموجب الاتفاقية التي حضرها مدير المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة الدكتور وسيم برهم بإصدار الشهادات للمتدربين الذين استكملوا متطلبات اجتياز البرنامج وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية أعرب نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد العبيني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع غرفة تجارة اربد مشيراً الى ان الجامعة قد أعدت منهاجاً عملياً للدورات التدريبية كما يجري العمل ومن خلال المركز الاستشاري على إعداد دبلوم متكامل وبإشراف أساتذة مختصين وذلك لتزويد سوق العمل بحاجاته من الفنين المؤهلين في صيانة السيارات الهجينة.

وأشار العبيني إلى أن الجامعة وبعد أن حققت مراكز متقدمة في التصنيفات وبرامج الاعتماد المحلية والعالمية تسعى إلى تقديم خدمات للمجتمع المحلي والإقليمي من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والبلديات وغرف التجارة والصناعة ومن خلال موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وذلك من أجل المساهمة في التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.

وثمن الشوحة دور الجامعة في احداث التنمية على مختلف الصعد والاوجه مؤكدا اهمية التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص للتعرف على احتياجات السوق من المخرجات التعليمية للتغلب على البطالة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعاون الجامعة مع مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني من اجل توفير إطار علمي وعملي وتقديم كافة الخدمات الفنية والاستشارية والتدريبية من خلال المركز الاستشاري في الجامعة.