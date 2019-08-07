شركات وأعمال

اتفاقية تعاون بين “حياة أف أم” و”الأخوين زلاطيمو للحلويات”

منذ ساعة واحدة
الأخوين زلاطيمو للحلويات

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عمان- وقعت إذاعة “حياة أف أم” اتفاقية مع “الأخوين زلاطيمو للحلويات”، استمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين دام أكثر من عشر سنوات.
ووقع الاتفاقية في مقر الإذاعة رئيس هيئة المديرين المهندس موسى عوني الساكت عن إذاعة حياة أف أم، وعن الأخوين زلاطيمو للحلويات مديرها العام المهندس أحمد وائل زلاطيمو.
وأشار المهندس الساكت الى الدور الذي تقوم به الإذاعة في صياغة شراكات استراتيجية مع أهم وأعرق الشركات الأردنية مثل الأخوين زلاطيمو للحلويات، ودورها الإعلامي في الترويج لأفضل المنتجات والخدمات، وتقديم الأفضل لمستمعيها وشركائها الاستراتيجيين ضمن أعلى مستويات الجودة.
ومن جانبه، قال أحمد وائل زلاطيمو المدير العام لـ”الأخوين زلاطيمو للحلويات”: “إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للنهج الذي نتخذه في الأخوين زلاطيمو للحلويات بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية في الأردن للترويج لمنتجاتنا ولشبكة فروعنا الكبيرة التي غطت أنحاء المملكة، وتواصلا منا مع زبائننا الكرام من خلال عرض المنتجات بالشكل الأمثل”.

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