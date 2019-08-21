اتفاقية تعاون بين رابطة اللاعبين الأردنيين والجامعة الأمريكية

عمان – الغد – تنفيذاَ لاهداف الرابطة وتوجيهات سمو رئيسة مجلس ادارة الرابطة الاميرة هيا بنت الحسين بمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية في الاردن وبما يخدم اللاعبين الدوليين.

جرى ظهر اليوم الاربعاء في الجامعة الأمريكية توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة اللاعبين الأردنيين والجامعة الامريكية في مادبا ، بحضور فادي زريقات نائب صاحبة السمو رئيسة مجلس إدارة الرابطة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نبيل أيوب ، وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الرابطة نارين الحاج طاس امين سر الرابطة وسليمان نوار المدير التنفيذي.

تهدف الاتفاقية الى تقديم منح بنسب خصومات متفاوته حسب التخصص للمتفوقين رياضياً من اعضاء الرابطة ، وكذلك الامر بالنسبة الى منح مقدمة لدورات التأهيل المهني (مثل : الحدادة والنجارة) والدورات التعليمية (مثل : دورات لغة انجليزية ودورات الحاسوب) .

وتم الاتفاق على اقامة برامج تشاركية تهدف الى خدمة المجتمع المحلي والمجتمع الرياضي التي تقيمها الرابطة والجامعة ، وتقدمت الجامعة مشكورة بتوفير منشآتها الرياضية ووضع التسهيلات لاقامة الانشطة والفاعاليات في مباني الجامعة وبالمقابل في متنزه الرابطة