اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية والجمعية الملكية للتوعية الصحية

عمان-الغد- أبرمت كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية والجمعية الملكية للتوعية الصحية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الأحد الموافق 13- 6 -2021 مذكرة تفاهم لرفع وتعزيز الوعي الصحي لدى طلبة الجامعة.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة عميدة كلية التمريض الأستاذة الدكتورة منتهى غرايبة وعن الجمعية مديرها العام ديما جويحان إلى توعية الطلبة بالقضايا الصحية المتعلقة بفئة الشباب ومنها: الوقاية من الأمراض المزمنة، الصحة الإنجابية، التدخين، العنف، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية التشاركية في مجال الصحة، وتدريبهم على كيفية تقديم التثقيف الصحي لأقرانهم وبناء قدراتهم لقيادة الأنشطة والمبادرات الصحية، للارتقاء بصحة المجتمع، وإيماناً من كلية التمريض في جامعة عمان الاهلية بأهمية العمل التطوعي وقدرة الشباب على إحداث التغيير في المجتمع الاردني وتطبيقا لرسالتها الداعية للتميّز في التعليم الجامعي، و البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وبموجب المذكرة تقوم الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم جهود كلية التمريض لغايات تعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعة، وبناء قدرات الطالب لقيادة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالصحة والقيام بأنشطة تفاعلية من خلال مساندة الجامعة في المساقات الصحية المطروحة وذات الصلة كمساق (صحة الفرد والاسرة والمجتمع). كما أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية ستقوم بمساندة ودعم تنفيذ محاضرات توعوية ونشاطات لطلبة الجامعة من خلال كلية التمريض في مواضيع صحية.

وقالت الأستاذة الدكتورة غرايبة إن الجمعية الملكية للتوعية الصحية تدعم تنفيذ مجموعة نشاطات خلال الاعوام الاكاديمية القادمة بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الأكفياء والذين سيتم تدريبهم على تدريب المدربين لاستخدام الطرق التعليمية التفاعلية والتي ستتناول مواضيع: التغذية الصحية والسمنة، ومرض السكري، والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، وتغييرات المراهقة، والصحة النفسية، ومرض السرطان، والنوع الاجتماعي، والامومة الآمنة، والتدخين، والاستعداد للزواج. كما ستقوم الجمعية بدعم الكلية من خلال عقد سلسلة دورات تدريبية تفاعلية لعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية لإعدادهم وتمكينهم من مواضيعها لنقلها لطلبة الجامعة لغايات تعريفهم بأهم القضايا الصحية المختلفة ودورهم في المحافظة على صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم ومجتمعهم.

وشكرت غرايبة الجمعية لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية التفاعلية التي لها دور ريادي في نشر التوعية الصحية بين الطلبة.

من جهتها عبرت جويحان عن سعادتها لتوقيع المذكرة مع جامعة عمان الاهلية مثمنةً دورها وجهودها في دعم ومساندة نشاطات وأهداف الجمعية لنشر الوعي الصحي حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة للشباب.

وأكدت أن أهم ما يميز هذه المواد التدريبية كونها تفاعلية وغير تقليدية مبنية على تمكين الطلبة بعدة مهارات قيادية وحياتية تساعدهم في تثقيف أقرانهم وتنفيذ مبادرات صحية.

وأشارت إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز هذا التعاون مستقبلاً مع الكلية في استقطاب طلبة للمشاركة كمتطوعين في تقديم التثقيف الصحي من خلال برامج الجمعية المختلفة.