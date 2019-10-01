اتفاقية تعاون بين “عمان الأهلية” و”المستثمرات العرب” في القاهرة

عمان- برعاية جامعة الدول العربية، وعلى هامش مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي “مصر الطريق الى افريقيا”، وقعت جامعة عمان الأهلية واتحاد المستثمرات العرب يوم 2019-9-30 بالقاهرة في جامعة الدول العربية اتفاقية تعاون تقوم بموجبها جامعة عمان الأهلية بتدريب السيدات من الاتحاد من خلال حاضنة الأعمال ومركز التعليم والتعلم في الجامعة.

وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعن اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسي رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيسة الاتحاد. ويذكر أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا كانت حاضرة بالمؤتمر ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي.