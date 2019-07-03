اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة عمان وإسطنبول

عمان-الغد– وقعت غرفتا تجارة عمان واسطنبول اتفاقية تعاون لتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمعهما وتدعيما للتعاون الاقتصادي والتجاري واسع النطاق بين الشركات بمدينتي عمان واسطنبول.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ورئيس غرفة تجارة اسطنبول شكيب أفدجيتش، الى تشجيع وتطوير وتسهيل التعاون التجاري والخدمي بمختلف ميادينه، وبناء تواصل فعّال لأعضاء الهيئة العامة للغرفتين.

وبموجب الاتفاقية تقوم غرفة تجارة عمان ونظيرتها اسطنبول بتسهيل وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري من خلال أعضائهما وتبادل المعلومات المختصة بالقضايا الإقتصادية والتجارية والصناعية، بما فيها المعلومات عن مختلف القطاعات والأسواق وفرص الأعمال المتوفرة بمدينتي عمان واسطنبول.

ويقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بالعمل على تشجيع الإستثمار ونقل التكنولوجيا من خلال المشاريع المشتركة والترتيبات المشتركة الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين وتقديم الدعم لبعضهما البعض من خلال التعريف بالمشاريع والشركاء فيها.

وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم الدعم لبعضهما بالنشاطات الاقتصادية كالندوات والبرامج والدورات والمؤتمرات التي تقام في مدينتي عمان واسطنبول، بالاضافة لتحضير برامج تدريبية جديدة وإجراء الدراسات وتقديمها لأعضائهما، للاستفادة منها في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بمختلف القطاعات.

وتنص الاتفاقية على تبادل المنشورات والمطبوعات المتعلقة بالأنظمة والتشريعات الإقتصادية والتجارية والصناعية بشكل دوري وذلك لتشجيع الاستثمارات فيما بينهما، الى جانب تبادل زيارات الوفود الاقتصادية التجارية والصناعية بين البلدين لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بين منتسبي الغرفتين.

وحسب الاتفاقية، يقوم الطرفان بالمشاركة بالمعارض التجارية والترويج او التنظيم المشترك للمعارض التجارية والمؤتمرات التي تقام في عمان او اسطنبول بالاضافة لتسهيل وتشجيع تبادل الخبرات التقنية والمهنية بين منتسبي الغرفتين.

يذكر ان غرفة تجارة عمان تأسست العام 1923 وتضم في عضويتها حاليا 50 الف شركة وموسسة تجارية، فيما تأسست غرفة تجارة اسطنبول في 1882 وتضم بعضويتها 420 الف شركة.