اتفاقية تعاون بين “مجموعة الحوراني” و”هواوي”



عمان – وقعت مجموعة الحوراني وشركة هواوي، الاثنين الماضي، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة من خلال الاستفادة من أحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا المصنعة من هواوي.

كما تهدف الاتفاقية الى تنظيم الدورات التدريبية وتوفير الدعم لطلبة جامعة عمان الأهلية، وهي أحد استثمارات مجموعة الحوراني والبدء بتنفيذ برامج هواوي المختلفة في عدد من المجالات. وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وقع الاتفاقية رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان والمدير التنفيذي لـ”هواوي” في الأردن ولبنان جيان وانغ ايثان.

وأشاد الوزير الهناندة بمستوى الجامعة وإنجازاتها وببرامجها وجودة خريجيها، مؤكدا أهمية الاتفاقية في تأهيل طلبة الجامعة ورفع مستواهم للتعاطي مع آخر مستجدات العصر الرقمي، وتوفير فرصة التعرف والعمل على الأجهزة المتطورة التي تنتجها شركة هواوي واطلاعهم على آخر ما توصلت إليه في مجالاتها المتعددة.

وثمن دور شركة “هواوي” في التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية الأردنية بهدف رفع مستوى خريجيها وتزويدهم بأحدث البرامج التكنولوجية.

ومن جهته، قال الدكتور ماهر الحوراني: “إن التعاون مع شركة هواوي يؤكد حرص الجامعة على تسخير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية الخاصة بها وتوفيرها لطلبة الجامعة بما يعزز مهاراتهم، وإثراء سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بخبرات مميزة من طلبة الجامعة”.

ومن جانبه، أشاد إيثان بنجاحات الجامعة وإنجازاتها والسمعة الحسنة التي تتمتع بها، مؤكداً أن الاتفاقية تشكل إحدى الخطوات التي تتخذها الشركة لتعزيز المواهب المحلية بهدف إعداد ودعم قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي.

فيما قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان “إن الاتفاقية تجسر الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي”، مشيرا إلى أن التشبيك مع شركات عالمية يصب في مسعى الجامعة لتكون ضمن الجامعات المرموقة، ويواكب تطلعات الأردن ليكون مركزاً إقليمياً لقطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وعرض الدكتور أنس السعود مساعد رئيس الجامعة خطة الجامعة للتحول الرقمي وخلق بيئة تعليمية ذكية بالتعاون مع شركة هواوي العالمية والتي ستبدأ تنفيذاً لبنود الاتفاقية.