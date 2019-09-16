اتفاقية تعاون بين “مدائن” العمانية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية

أحمد الرواشدة

الغد- وقعت شركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة مدائن في عُمان اتفاقية لبناء نظام للتحكم وإدارة دخول المركبات إلى كافة المدن الصناعية الحالية والمستقبلية التابعة لمدائن وتشغيله على الأمد الطويل.

و يتضمن المشروع تركيب بوابات ذكية ذات انسيابية عالية في كافة مداخل المدن الصناعية وبوابات عبور ذكية في كافة طرق الخروج ، وبناء ساحات لتوجيه وإيواء الشاحنات ، بما في ذلك منظومة شاملة للتحكم بدخول المركبات على مدار الساعة ومتوفر للمستخدمين على مدار الساعة من خلال الإنترنت والموبايل ، بحيث تقوم هذه المنظومة بالتحكم بالسعات للتأكد من انسيابية دخول المركبات.

وستقوم نافذ بإنشاء غرفة للتحكم المركزي بكافة بوابات المدن الصناعية بالإضافة إلى بعض غرف التحكم الفرعية حسب التصميم، بالاضافة بتركيب أجهزة لقياس الأوزان المحورية والكلية للشاحنات خلال عملية الدخول والخروج وخلال مسيرها ذلك تنفيذا لسياسة السلطنة بمراقبة الأوزان المحورية للشاحنات حفاظا على الطرق والبنى التحتية وخدمة للمستخدمين الراغبين بوزن بضائعهم.

وستطبق شركة نافذ في سياق المشروع عدد من التكنولوجيات المتطورة ، مثل التعرف الراديوي الآمن والتصوير المعتمد على التعلم الاصطناعي والبوابات الذكية ذات الاتصال المباشر وبوابات العبور الذكية وموازين الشاحنات التي توزن الشاحنة خلال حركتها وأجهزة تصنيف المركبات وفي أغلبيتها هي من صناعة شركة نافذ ومطبقة لديها في أكثر من موقع.

وستقوم نافذ بتطبيق المنظومة في رسيل ونزوى وصحار والمزيونة في الأعوام 2019-2020 وباقي المدن الصناعية حتى عام 2022 ، وباستثمار 6.5 مليون ريال خلال المرحلة الأولى من المشروع متوقعين أن يتضاعف الاستثمار خلال عمر المشروع.

وقال مدير عام مدائن هلال بن حمد الحسني عن أن هذا التوقيع يأتي ليتوج عامان من البحث والتمحيص لاختيار الشريك الاستراتيجي القادر على تنفيذ رؤية مدائن وتطبيق التكنولوجيا المرجوة ضمن المواصفات الحديثة المطلوبة، مشيرا بأن المشروع سيوفر 135 وظيفة نوعية وبنسبة تعمين 80%.

وقد قال رئيس مجلس إدارة شركة نافذ إنتراناشيونال ، سمير مبارك بأن هذا المشروع يمثل باكورة المشاريع الريادية للشركة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نأمل أن يدخل عناصر محفزة ونوعية لخدمات مدائن في المدن الصناعية الريادية.

وبدورها قالت مدير عام شركة نافذ إنترناشيونال ، نوره مهيار بأن هذا الاستثمار يقع في صميم أهداف الشركة من تحسين بيئة التجارة والنقل في الدول النامية ويمكن المستخدمين من الولوج إلى خدمات متطورة تقع في صميم عملهم.

يذكر ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والتي تعرف حاليا ب “مدائن” تاسست عام 1993 م، وذلك استمرارا لانطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة التي بدأت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية عام 1983م تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (7) مدن صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وهي صور، صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل، وواحة المعرفة مسقط كأول منطقة تقنية معلومات بالسلطنة والمنطقة الحرة بالمزيونة

وتعتبر شركة نافذ هي شراكة ما بين شركة شموخ للاستثمار وشركة نافذ إنتراناشيونال حيث أن الأخيرة متخصصة في تطوير خدمات نوعية للموانئ والجمارك والمراكز اللوجستية بهدف إدارة والتحكم وزيادة انسيابية ومراقبة البضائع والمركبات ، بما في ذلك تكامل البيانات وتوفيرها من خلال منظومة إلكترونية واسعة التطبيق تشمل على إنترنت الأشياء والتعلم الصناعي وأحدث الأجهزة المتطورة.

كما أن شركة نافذ إنترناشيونال هي أحد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي) ، ولدى فروع شركة نافذ تواجد في كل من الأردن والعراق والإمارات والباكستان والفلبين وبعض دول إفريقيا الغربية.