اتفاقية تعاون بين مستشفى العبدلي وأتيكو مجموعة فخرالدين

عمّان – الغد – وقع مستشفى العبدلي مؤخرا اتفاقية تعاون مع أتيكو مجموعة فخرالدين، بهدف منح حاملي بطاقة أتيكو (Atico card) مزايا وخصومات مقدمة من مستشفى العبدلي على خدمات صحية وتشخيصية متعددة.

وتأتي هذه الاتفاقية التزاما من مستشفى العبدلي، بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لحاملي بطاقة أتيكو (Atico card) على يد كادره الطبي المكون من نخبة من الأطباء الاستشاريين والخبراء المختصّين في مختلف المجالات الطبية حيث يتم تقديم التشخيص والعلاج ضمن مرافق المستشفى المتطورة والتي تضم أفضل التجهيزات الطبية وأحدثها.

وينص هذا الاتفاق على منح حملة بطاقة أتيكو (Atico card) خصومات تشمل مجموعة من الخدمات الصحية المتعددة التي يقدمها في مستشفى العبدلي مثل التقييم الصحي، إجراءات جلدية وتجميلية مختارة، مجموعة من الخدمات التشخيصية، وخدمات العلاج الطبيعي وغيرها.

وقال نائب رئيس هيئة المديرين في مستشفى العبدلي، أحمد أبو غزالة، “إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف مستشفى العبدلي والتزامه بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى، من خلال تسهيل حصول حاملي بطاقة أتيكو (Atico card) على أفضل الخدمات الطبية في مشفانا وبأسعار تفضيلية تشجعهم على الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن.

من جهته بين المدير التنفيذي للعمليات في أتيكو مجموعة فخرالدين عزام فخرالدين، ” إن أتيكو مجموعة فخرالدين نتطلع دائما للشراكه مع كل المؤسسات الرائدة، والتي تضيف خدمات مهمة لحاملي بطاقات أتيكو والذين يعتبرون من أهم زبائن المجموعة، ونعزز الشراكه مع مستشفى العبدلي لما لمسناه من مستوى عال في الخدمات الطبية والتمريضيه والتي تضاهي المستشفيات العالمية.