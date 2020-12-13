اتفاقية تعاون بين “VMLY&R” ومشروع “سوق باب -الزرقاء”

عمان- أعلنت “آي إم إل واي آند آر-الأردن”، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية والإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، والحاصلة على العديد من الجوائز الإبداعية المرموقة، عن تعاونها في مجال الاتصال التسويقي المتكامل مع مشروع “سوق باب المدينة-الزرقاء”، المشروع الجديد الذي سيشكل البوابة الشاملة الأولى والأكبر من نوعها في مدينة الزرقاء لتجربة تسوق وترفيه متكاملة لدى افتتاحه الرسمي المخطط له في العام 2021، وذلك بموجب اتفاقية وقعت مؤخراً.

وقد جاء اختيار “آي إم إل واي آند آر” من بين عدة شركات، إثر فوزها بالعطاء الذي طرحه “باب سوق المدينة-الزرقاء” في وقت سابق، وتمت إحالته عليها بعد دراسة كل العروض المستقطبة، نظراً لنتائج عملية التقييم الشاملة التي أجراها المشروع، والتي وسعت فارق المنافسة لصالحها.

وتتولى “آي إم إل واي آند آر” وفقاً للاتفاقية مهمة تخطيط وبناء وتنفيذ استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل للمشروع مع باقة متنوعة من الحلول والخدمات التقليدية والرقمية القائمة على الإبداع، والدراية السوقية، والفهم الاستراتيجي لأضلع عملية الاتصال التسويقي المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، والتي من شأنها تطوير تفاعل علامته التجارية وهويته المؤسسية مع الجمهور بنهج تسويقي متكامل سيعمل كمحرك فاعل لاستراتيجيته التجارية عبر محفظة واسعة من الأدوات والوسائل والقنوات. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة “آي إم إل واي آند آر-الأردن، إيفان ميلوفانوفيتش: “سعداء بانضمام مشروع ضخم وبهذا القدر الكبير من الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني كمشروع سوق باب المدينة-الزرقاء لقائمة عملائنا المؤلفة من كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في قطاعات عدة، وهو ما يعكس مدى الثقة العالية بنا وبكوادرنا، إضافة للثقة بفاعلية وكفاءة الخدمات والحلول التي سنوفرها له.”

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرض القمر للاستثمار والتطوير العقاري التي تعمل تحت مظلة مجموعة الأرض الدولية للاستثمار والتطوير العقاري، وهي الشركة المطورة والمشغلة لمشروع “سوق باب المدينة-الزرقاء”، المهندس سعيد بهجت سعيد: “نعتمد على نموذج إداري معاصر ومدرك لأهمية الاتصال التسويقي النوعي الذي يؤثر في تجارب الجمهور بالإيجاب ويثريها. نثق بأن شراكتنا مع “ڤي إم إل واي آند آر” ستحقق لنا أهدافنا المتعلقة بالوصول الأمثل والمدروس والقائم على الدراسات والتحليلات الاستدلالية والتنبؤية لجمهورنا المستهدف، وإيصال رسائلنا له بما يليق به من تميز يتماشى مع تميز مشروعنا بما ينطوي عليه من مكونات ومرافق وخدمات.”