اتفاقية تعاون لتدريب وتشغيل الشباب في قطاع الإنشاءات

عمان – وقعت مؤسسة التدريب المهني اتفاقية تدريب من أجل التشغيل (نظام التدريب المزدوج) مع مركز التدريب في نقابة مقاولي الإنشاءات؛ لتدريب وتأهيل وتنمية مهارات الشباب للعمل بقطاع الإنشاءات خاصة المكننة الانشائية وتشغيلهم من خلال النقابة.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات إن المؤسسة ستعمل مع النقابة جنبا إلى جنب لتجهيز مشاغل في اختصاصات معينة للباحثين عن العمل بقطاع الإنشاءات، وتوفير المدربين المؤهلين ضمن برامج تدريبية متخصصة ومصنفة ومعتمدة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لتشجيع دخول الشباب للعمل في القطاع، ومنح المتدربين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة بنجاح، شهادات معتمدة حسب الأصول.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن المؤسسة والنقابة من توفير التمويل اللازم من الجهات المعنية لدعم تدريب الشباب الأردنيين الراغبين بتطوير قدراتهم المهنية، وتعزيز الشراكة في مجال السلامة والصحة المهنية خاصة أن هذا المجال متطلب أساسي في قطاع المقاولات الانشائية، لما تتمتع به المؤسسة من إمكانات وقدرات من خلال معهد السلامة والصحة المهنية التابع لها.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، أن النقابة تسعى لرفع سوية المهنة والمهن المساندة للمقاولات، وتشجيع العامل على الانخراط بمهن مدرة للدخل من خلال مكننة المهن، ما يشجع العامل على العمل في مهن مثل القصارة والطوبار الميكانيكي، لافتا إلى أن النقابة دربت نحو 30 مقاولا بهذا المجال في ايطاليا، وأن قانون البناء شدد العقوبات على السلامة والصحة المهنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز وائل طوقان، إن المركز يهدف من خلال الاتفاقية لرفع سوية العامل وإحلاله محل العامل الوافد.

وقال مدير مركز تدريب المقاولين أمين عام النقابة المهندس طارق الهريني، إن المركز عقد 7 دورات تدريب في موضوع الأوبئة عن بعد خلال أزمة كورونا استفاد منها 350 متدربا.

يشار إلى أن الاتفاقية تمثل دعما لمقاولي الإنشاءات لتوفير عمالة أردنية مدربة وماهرة، ولدى النقابة والمؤسسة إمكانية الدخول في شراكات حقيقية وتنفيذ برامج التدريب المطلوبة التي سينفذها معهد تدريب مهني (عين الباشا للذكور) ومواقع العمل لدى النقابة. -(بترا)