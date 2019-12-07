اتفاقية تعاون لتعزيز دور الإعلام الرياضي في الوطن العربي

عمان – الغد – شهدت مدينة “الرياض” بالسعودية يوم الأربعاء الماضي، التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الإتحاد العربي للصحافة الرياضية ممثلا برئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر والأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي.

وتاتي هذه الإتفاقية، تأكيدا على الدور الذي يقوم به الإعلام الرياضي في الوطن العربي في مواكبة الاحداث الرياضية عموما والكروية على وجه الخصوص.. وتعزيزا لهذه المكانة في تسليط الاضواء على مكامن الابداع الذي وصلته كرة القدم العربية في كل ارجاء الوطن العربي وتأسيسا على العلاقة المتينة التي تربط الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ونظيره الاتحاد العربي لكرة القدم.. خدمة للاهداف المشتركة بين الطرفين.

واشتملت الإتفاقية على توفير المكتسبات للزملاء الإعلاميين في الوطن العربي وتوحيد الجهود من اجل المساهمة في دعم مسيرة كرة القدم العربية بعد القفزات الهائلة التي حققتها في الفترة الاخيرة ..ان كان على صعيد انجازات المنتخبات العربية او على صعيد فرق الاندية العربية ..الى جانب تعزيز الدور الذي يقوم به الاعلام الرياضي العربي من خلال توسيع قاعدة مشاركاته في البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية وفي النشاطات وورش العمل والدورات المختلفة التي ينظمها الاتحاد بما يخدم لعبة كرة القدم على مستوى الوطن العربي.

وأكدت الإتفاقية على تسهيل حضور اعضاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وحاملي بطاقة العضوية للاتحاد لكافة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمية على صعيد بطولات الاندية والمنتخبات الوطنية، ودعوة كبار الاعلاميين الرياضيين العرب ممن ساهموا على مدار الاعوام الطويلة الماضية في دعم برامج الاتحاد العربي لكرة القدم لحضور المباريات النهائية، الى جانب مساهمة هذه الاتفاقية ببناء استراتيجية وتعاون مشترك خلال السنوات القادمة بما يخدم برامج ونشاطات الاتحاد العربي لكرة القدم بحيث يتم تفعيل هذه الاتفاقية بشكل دوري.

وسيتبنى الاتحاد العربي لكرة القدم بموجب هذه الاتفاقية كذلك رعاية ودعم الاستفتاء السنوي الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاختيار وتكريم افضل لاعب كرة قدم عربي خلال العام وافضل منتخب عربي وافضل شخصية رياضية عربية ساهمت بدعم وتقدم كرة القدم العربية … وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور تركي العواد النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والامين العام الزميل عوني فريج، وعدد من المسؤولين ورجال الاعلام في الوطن العربي.

بدوره، عبّر رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم عن سروره واهتمامه بهذه الاتفاقية التي ستساهم حسب قوله بدعم وتعزيز الدور المهم الذي يلعبه الاعلام الرياضي في الوطن العربي في خدمة برامج الاتحاد العربي لا سيما بعد القفزات الاخيرة التي حققتها الكرة العربية.

مؤكدا بأن الاتحاد العربي يسعى دوما لايجاد كافة الطرق لخدمة الاعلام العربي بكافة ادواته ووسائله لما له من اهمية في ابراز كافة النشاطات الكروية في الوطن العربي، وتمنى السلمي ان تساهم هذه الاتفاقية في تقدم الجوانب المهنية ايضا في عمل الاعلام الرياضي لا سيما وان الاتحاد سيعمل جاهدا وبالتعاون مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية على تبني اقامة العديد من الندوات والدورات وورش العمل التي تساهم حتما في زيادة منسوب الخبرة لدى الزملاء والزميلات في الوطن العربي.

من جانبه، اعرب الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن سعادته بما وصفه الانجاز الذي حققه الاتحاد بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع واحد من انجح الاتحادات القارية في المنطقة، مشيرا الى ان الاتفاقية بما احتوته من بنود سوف تساهم بتوفير المكتسبات لكافة الزملاء والزميلات لا سيما في الجوانب المهنية عبر الدورات التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع نظيره الاتحاد العربي لكرة القدم ..واتاحة المجال لهم لمواكبة كافة انشطة وبطولات الاتحاد وفق بطاقة العضوية التي يحملها عضو الاتحاد الى جانب العديد من المزايا التي ستوفرها الاتفاقية في قادم الايام.