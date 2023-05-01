اتفاقية تعاون لتنفيذ “تحدي الأعمال” يستفيد منها عشرة آلاف طالب

عمان -الغد – وقعت مؤسسة إنجاز وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تحدي الأعمال على مدار عامين في مختلف مدارس المملكة ليستفيد من هذا التعاون عشرة آلاف طالب وطالبة من 250 مدرسة.

ويأتي هذا التعاون بين الصندوق ومؤسسة إنجاز للمساهمة في الوصول لأكبر عدد من الطلبة اللاجئين في الأردن، إضافة إلى الطلبة الأردنيين، حيث يسهم البرنامج في تشجيع روح المبادرة والريادة وممارسة تفاعلية لإدارة الأعمال التجارية عند الطلبة، وتوجيههم للقطاع الخاص والتفكير في ريادة الأعمال، التي سوف تساعد على تعزيز الاقتصاد الأردني في المستقبل وخلق فرص عمل.

وتقوم مؤسسة إنجاز بتنفيذ برنامج تحدي الأعمال بالتعاون مع مؤسسة برنس ترست العالمية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم بهدف بناء أفكار الطلبة وتقديمها بطريقة جديدة باستخدام التكنولوجيا في التعليم، حيث يتضمن تدريبات متخصصة في إدارة المشاريع بمساعدة متطوعين مؤهلين ومدربين بهدف تعريف الطلبة على المفاهيم الأساسيّة في عالم ريادة الأعمال، وكيفية بناء الاستراتيجيات الفعالة، ويشجع الطلبة على ممارسة هذه المفاهيم عمليا من خلال تطبيق لعبة محاكاة تفاعلية على الحاسوب.

وتركز الاتفاقية التي تجمع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين مع مؤسسة إنجاز على تفعيل دور الطلبة في المجتمع، ليكون لهم تأثيرا إيجابيا، ويكونوا قادرين على اختيار الطريق الصحيح من أجل مستقبلهم، وذلك من خلال الثقة بقدرتهم على النجاح في مواقف متنوعة، والمنافسة الإيجابية وفاعلية العروض التقديمية والمقابلات والمناقشات، وأيضا التواصل ومشاركة الأفكار مع الآخرين والاستماع لهم، حيث يساهم في تنفيذ البرنامج 250 متطوعا من أصحاب الخبرة في تأسيس المشاريع الريادية.

ويعزز البرنامج في الطلبة، القدرة على التعامل مع التحديات والبحث عن حلول لها، خصوصا إذا لم تسر الأعمال وفقا للخطة المرسومة، وهذا يقود بطبيعة الحال إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم وصنع القرار المناسب، من خلال استخدام المعلومات لاتخاذ القرارات التي تساعد على التقدم في العمل.

وعن كيفية تطبيق البرنامج، فإن الطلبة يمارسون من خلال البرنامج لعبة افتراضية تحاكي واقع العمل التجاري الخاص بهم باستخدام الحاسوب، والمصممة بشكل تفاعلي للتعامل مع مناحي حياة العمل التجاري، والاطلاع على نتائج أبحاث السوق لبعض المنتجات واختيار أحدها، ومن ثم تحديد استراتيجيات البيع المناسبة والاستعداد للبدء بالمتاجرة، ثم تحديد موازنة المبيعات والتسويق وتحديد جودة المنتج وتطبيق هذه المتاجرة في الأعمال التجارية.

ويتوقع المشاركون في نهاية البرنامج أن يكونوا قادرين على تنمية ثقتهم وتطلعاتهم لما يمكنهم تحقيقه، وصقل مهاراتهم في عالم ريادة الأعمال، وتحديد قدراتهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم، وبناء مهاراتهم المؤسسية بما في ذلك التواصل وروح الفريق وحل المشكلات والتفكير الإبداعي والمقاومة وصنع القرار.

ويرتكز تنفيذ البرنامج على مشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات أصحاب الخبرة ممن يتحلون بصفات قيادية، ولديهم المهارات الكافية للاطلاع على احتياجات الطلبة المشاركين في البرنامج، ويحملون موقفا إيجابيا متفائلا يحفز الطلبة على المشاركة والإبداع.

ويتضمن برنامج تحدي الأعمال، مجموعة من الجلسات، يتعرف الطلبة من خلالها على مفهوم تحدي الأعمال، وتكوين فريق وتعلم المبادئ الأسياسية في ريادة الاعمال وممارسة الأعمال التجارية والتعرف على لعبة المحاكاة، ومن ثم اختيار التحدي المناسب لكل فريق وترويج أعمالهم باستخدام أفضل وأحدث الأساليب، لينتقلوا بعدها للدخول في المسابقة النهائية للبرنامج.