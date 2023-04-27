اتفاقية تعاون مشترك بين البنك الأهلي الأردني ومؤسسة يوريكا للتعليم التكنولوجي

قام البنك الأهلي الأردني بتجديد اتفاقية التعاون المشترك مع مؤسسة يوريكا للتعليم التكنولوجي، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين، والمهندسة أفنان علي وذلك بهدف دعم وتنفيذ مشروع التعليم التكنولوجي في مرحلته الثالثة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات المملكة. وسيقام المشروع من خلال تأهيل وتدريب 200 طالب وطالبة من الطلبة المتميزين في المدارس الحكومية وتجهيزهم لوظائف المستقبل ابتداءً من الفصل الأول للعام القادم كما وسيتركز تدريبهم في مجالات البرمجه والذكاء الاصطناعي.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين قائلاً بأننا نعتز بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة يوريكا للتعليم التكنولوجي والتي تساهم بشكل مباشر بتوفير التعليم اللازم لطلبة المدارس في كافة محافظات المملكة وبما يسهم بإحداث الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع المحلي، كما ركز على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب ليتمكنوا من دخول سوق العمل بمهارات تمكنهم من الحصول على فرص عمل مباشرة.

وتعليقاً على ذلك، صرحت المهندسة أفنان علي – مؤسس أكاديمية يوريكا للتعليم التكنولوجي قائلة بأننا نفتخر بشراكتنا مع البنك الأهلي الذي طالما كان داعما لأبنائنا الطلبة المبتكرين والمتميزين في العلوم والتكنولوجيا والتي تتم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والعديد من الجامعات الأردنية ، حيث أن دعم الطلبة المتميزين وتأهيلهم لوظائف المستقبل في مدارسنا الحكومية سوف يكون فخر لنا وللبنك الأهلي ولبلدنا الأردن.