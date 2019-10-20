اتفاقية تغطيات تأمينية طبية بين غرفة تجارة عمان و gig-Jordan

عمان-الغد- وقّعت غرفة تجارة عمان اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الخليج للتأمين- الأردن(gig-Jordan) تهدف إلى تقديم تغطية طبية تأمينية للتجار أعضاء غرفة تجارة عمان وعائلاتهم وموظفيهم اليوم الأحد الموافق 20/10/2019 .

وقد وقع الاتفاقية خليل الحاج توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والدكتور علي الوزني الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن بحضور الساده أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء النقابات والجمعيات التجارية، وفريقي العمل من الجانبين.

يُذكر أن الاتفاقية تضَمنت تغطيات تأمينية للتجار تشمل العلاجات خارج المستشفيات من مراجعات الأطباء، الصيدليات ، المختبرات والأشعة ومراكز العلاج الطبيعي.

كما تشمل العلاجات الطبَية داخل المستشفيات من إقامة داخل المستشفى والعمليات الجراحية بأنواعها والعناية الحثيثة وغيرها من التغطيات الأخرى.

وأشاد رئيس الغرفة بأهمية هذه الاتفاقية التي تتيح تبادل الخبرات بين الطرفين وتعزَز الخدمات النوعية المقدمة للتجار بتغطيات مميَزة وبأسعار مناسبة للجميع تضمن لهم مستقبلاً صحياً آمناً.

من جانبه، أكد الدكتور الوزني على أهمية الدور الكبير لغرفة تجارة عمان في تقديم هذه الخدمة المميَزة لأعضاء هيئتها العامة، وكلنا أمل أن تلاقي التغطيات المقدمة من قبل الشركة ارتياحاً لدى أعضاء الهيئة العامة للغرفة وعائلاتهم بالإضافة لموظفيهم، مؤكدا انه تم تصميم التغطيات الطبية بعناية مدروسة لتتماشى مع احتياجات كافة التجار.

كما تم تخصيص مكتب لموظفي gig-Jordan داخل مبنى غرفة تجارة عمان بالشميساني لتسهيل المعاملات اللازمة للتجار للحصول على التأمين المطلوب، وشرح التغطيات والتفاصيل المتعلقة بها، وكيفية تلقي الخدمة.