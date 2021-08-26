اتفاقية تهدف لمساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم

إبراهيم المبيضين

عمّان – وقّعت شركة ” انتروجيت” – المؤسسة المتخصصة في نشر ثقافة الريادة والإبداع بين الصغار واليافعين – وشركة ” كلاسيرا” Classera for smart learning العالمية مؤخرا اتفاقية تعاون ضمن مشروعها “بيرسونا” والذي يهدف إلى تقديم التوجيه اللازم لطلبة المدارس في الوطن العربي لمساعدتهم على تحديد المسار الأكاديمي منذ عمر مبكر.

وجرى ابرام الاتفاقية بين الشركتين بحضور كل من المدير التنفيذي لشركة كلاسيرا، المهندس محمد المدني، وبحضور المديرة التنفيذية لشركة إنتروجيت الأستاذة سمر عبيدات، وعدد من مدراء البرامج.

وتهدف الاتفاقية إلى توجيه طلاب المرحلة الثانوية إلى اختيار تخصصاتهم الأكاديمية المناسبة لهم وبشكل صحيح باستخدام جلسات التوجيه التي ستقدمها شركة انتروجيت بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وبالتركيز على تخصصات المستقبل، وذلك عبر منصة بيرسونا، والتي تعتبر إحدى المنصات التعليمية التابعة لشركة كلاسيرا.

ووفقا للاتفاقية ستقدم شركة Entro Gate ورشات العمل المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار لليافعين عبر منصة بيرسونا.

وتتطلع الشركتان إلى توسيع شراكتهما على مستوى إقليمي من خلال طرح البرامج الإثرائية المشتركة، والمسابقات التي تعنى بالريادة والابتكار في الأشهر القادمة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة كلاسيرا المهندس محمد المدني أهمية هذه الخطوة التي تأتي بالتماشي مع رسالة شركة كلاسيرا للتعلم الذكي، وهي تمكين الجميع في النظام البيئي التعليمي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة بأبسط طريقة باستخدام أفضل الحلول المبتكرة والملهمة”.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لشركة “Entro Gate” ومؤسسة برنامج ريادي الأعمال الصغير والمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين، سمر عبيدات أهمية توجيه طلبة المدارس لاختيار المسار الأكاديمي المناسب لهم منذ عمر مبكر، بالإضافة إلى تعريفهم إلى التخصصات الأكثر طلبًا خلال السنوات العشر القادمة. كما ركزت على أهمية تزويد الأطفال واليافعين بمهارات ريادة الأعمال والابتكار، وتوجيههم لسلوك مسار ريادة الأعمال بدلاً من المسار الوظيفي، لبناء جيل ريادي قادر على تأسيس شركات ريادية ناجحة في المستقبل.

وتعد شركة كلاسيرا للتعلم الذكي المتخصصة في تطوير أحدث تقنيات التعلّم الإلكتروني وابتكار حلول تقنية ذكية، وملهمة، ومتكاملة، واحدة من أكبر شركات التعليم الإلكتروني في العالم، بوجودها في أكثر من 30 دولة، وتقديمها الخدمة لأكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم، وأكبر شركة للتعليم الإلكتروني في المنطقة، حيث تسعى إلى إنشاء ثقافة جديدة وروحاً تفاعلية من شأنها إضفاء قيماً نوعية على عمليتي التعلم والتعليم، تتخطى جميع حواجز القاعات التعليمية لتقديم تجربة فريدة من نوعها تمكن المستخدمين من تبادل ومشاركة لحظات النجاح والحصول على موارد تعليمية لا محدودة، حيث فازت شركة كلاسيرا مؤخراً بالمركز الأول بجائزة أفضل شريك تعليمي لشركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى جوائز عالمية كبيرة.

أما عن شركة Entro Gate فهي شركة أردنية تُعنى بدعم منظومة ريادة الأعمال والإبتكار في الأردن من خلال تقديم التدريب والإرشاد للشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المنظومة التعليمية من خلال دمجها بمنظمومة ريادة الأعمال، حيث تقدم Entro Gate البرامج التدريبية والمناهج التعليمية المتخصصة في ريادة الأعمال والإبتكار، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الأردن وقطاع المدارس الخاصة، من خلال تشكيل أندية متخصصة في ريادة الأعمال لآلاف الطلاب داخل المدارس بالإضافة إلى تقديم أدوات الإبتكار للطلبة عبر منصة ريادي الأعمال الصغير التي تمكنهم من تعلّم مفاهيم ريادة الأعمال وتمكينهم من الخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع تفيد مجتمعاتهم، لبناء جيل ريادي مبتكر.