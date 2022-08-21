اتفاقية توفر فرص عمل في البترا

حسين كريشان

عمان- وقع وزير العمل نايف استيتية ورئيس سلطة اقليم البترا سليمان الفرجات مذكرة تفاهم اليوم الاحد ، ضمن برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

وقال استيتية، انه انطلاقاً من مبدأ تعزيز التعاون بين وزارة العمل وسلطة اقليم البترا ، لتوفير فرص العمل للشباب الأردني وتشغيلهم بصورة لائقة بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل تأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن (برنامج التشغيل الوطني)

وأضاف ، انه سيتم التنسيق بين الفريقين بشأن زيادة فرص العمل للأردنيين من ابناء المجتمع المحلي القاطنين ضمن التجمعات السكانية في إقليم البترا في مجال الانشطة الاقتصادية السياحية وتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها ورفع كفاءتها، والمشاركة في برنامج التشغيل الوطني من خلال خلق فرص عمل ضمن حدود الاقليم وتشغيل المستفيدين من هذا البرنامج.

واشار استيتية، بأن وزارة العمل ستقوم بدعم أجور العمال الأردنيين الذين يتم استخدامهم لأول مرة لدى الأنشطة الاقتصادية السياحية من شركات ومؤسسات ضمن مواقع العمل في منطقة الاقليم.

وبين ، بان برنامج التشغيل الوطني سيقدم ( ١٥٠ ) دينارا شهريا لكل عامل ولمدة (6) أشهر تبدأ من تاريخ تسجيلهم بالضمان الاجتماعي، الى جانب دفع تكاليف التدريب عن كل عامل مستفيد من برنامج التشغيل الوطني وذلك حسب الشروط والأسس والإجراءات المعتمدة في البرنامج بهذا الخصوص.

من جانبه قال رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات ، ان السلطة ستقوم بتشجيع الشركات والمؤسسات في الإقليم للاستفادة والتسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل (تشغيل) ضمن برنامج التشغيل الوطني.

وأضاف الفرجات، أن السلطة ستقوم ايضا بدعم أجور العمال الأردنيين المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني والعاملين ولعدد يصل إلى (200) عامل بحد أعلى وذلك بدفع مبلغ مالي وشهري لكل عامل ولمدة (6) أشهر تضاف للدعم المقدم من وزارة العمل، وكذلك (150) ديناراً شهرياً لكل عامل ولمدة (6) أشهر جديدة.

وحضر توقيع الاتفاقية التي وقعت في وزارة العمل امين عام وزارة العمل ومفوض تنمية المجتمع المحلي في سلطة البترا التنموي السياحي ومدير مديرية التشغيل المركزي ومدير وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة العمل.

ويشار أن برنامج التشغيل الوطني والذي اطلق في نيسان من هذا العام ، بعد حملة تعريفية وتوعوية واعلامية لمؤسسات القطاع الخاص، نفذتها طواقم وكوادر وزارة العمل ، حيث تم تنفيذ (٢٠٠٠) زيارة و(٧٣ ) ورشة تعريفية لإصحاب العمل.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج قرابة( ٧٥٠) منشأة وعدد الاتفاقيات والعقود (١٥٠ ) في حين بلغ عدد الأفراد المسجلين قرابة (١٣٠٠٠ ) في حين بلغ عدد المستفيدين لغاية نهاية تموز الماضي ( ١٣٣٩) فردا.