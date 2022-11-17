اتفاقية ثلاثية لدعم تدريب الشباب على الذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين

البحر الميت- قالت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة انها ستوقع مساء الخميس اتفاقية ثلاثية هدفها العام دعم تدريب الشباب والجامعيين على مشاريع الذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022″” المنعقد حاليا في البحر الميت.



وقالت الوزارة انها ستوقع الاتفاقية مع جامعة الحسين التقنية وشركة ” كي بي دبليو ” وهي تهدف الى تنفيذ بنود ومحاور وردت في استراتيجية الذكاء الاصطناعي تعنى بالشباب وتدريبهم



وعملت الحكومة سابقا على انجاز استراتيجية وخطة تنفيذية لدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحكومة وفي الاردن وتشجيع المؤسسات الحكومية والشباب على تبني وتعلم هه التقنية الحديثة التي دخلت وخدمت كل القطاعات الاقتصادية.