اتفاقية حول استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاج أشتال الأشجار الحرجية والمحاصيل

وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ممثلا بالمدير العام الدكتور نزار حداد وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن (الفاو) نبيل عساف اتفاقية تعاون حول “تنفيذ مشروع بحثي في مجال استخدام مصادر المياه غير التقليدية والمخالفات العضوية في إنتاج أشتال الأشجار الحرجية والمحاصيل”، في محطات المركز وداخل مخيم الزعتري.

وأكد حداد اعتزازه بالشراكة مع الجهات المانحة، لا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والتي لها دور بارز في تطوير وتنمية القطاع الزراعي، خصوصا المتعلقة بالتحديات المناخية والمياه والطاقة والزراعة، لافتاً إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنذ نشأته يبحث عن الحلول المناسبة للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبخاصة المتعلقة بالمياه، إذ إن من الاستخدامات الأمثل لهذه المياه ما يدخل في إنتاج ألاشتال الحرجية وإنتاج الأعلاف، على الأخص في الأراضي المتملحة.

وأضاف حداد أن الرؤى الملكية السامية المتعلقة بالتحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لاستقطاب المشاريع الزراعية والريادية من خلال إطلاق كامل الإمكانات المستقبلية وتعزيز الابتكار والإبداع وبناء المهارات لخلق فرص عمل.

من جهته، ثمن عساف دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الرائد في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ،حيث أثبت المركز الوطني خلال مسيرته البحثية قدرته على جذب المشاريع الزراعية وترسيخ مفهوم الريادة والابتكار من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع.

وبين منسق المشروع الدكتور محمد الرفاعي أهمية هذا المشروع من جوانبه العلمية التي ستعزز المعرفة حول تحمل وملاءمة الأنواع النباتية المستهدفة لظروف الإنتاج غير التقليدية وإمكانية إيجاد بدائل إنتاجية للمزارعين.