اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني بين “كريف الأردن” و “صندوق المرأة “

عمان– وقعت شركة المعلومات الائتمانية “كريف الاردن” اتفاقية خدمة مع “شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر” وذلك لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني.

ويأتي أهمية انضمام “شركة صندوق المرأة ” الى منظومة الاستعلام الائتماني باعتبارها إحدى أهم الشركات العاملة في مجال دعم و تمويل المشاريع متناهية الصغر والموجهة بالاخص لدعم وتمكين المرأة . و بذلك تكون جميع شركات التمويل الاصغر المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني قد انضمت الى خدمة الاستعلام الائتماني واصبحوا ضمن المستفيدين من خدمات شركة المعلومات الائتمانية -كريف الاردن .

كما اكد عامودي بأن انضمام كافة شركات التمويل الاصغر يعطى فرصة للعملاء في اظهار وبناء سيرتهم الائتمانية ضمن منظومة رسمية مرخصة في الأردن اضافة الى ذلك سوف تسهل على الشركات العاملة في مجال التمويل الاصغر اجراءات اتخاذ القرار الائتماني مستقبلا .

في إطار هذه الشراكة، صرّحت السيدة لمى زواتي ، نائب مدير عام شركة صندوق المرأة “أن انضمام الشركة لخدمة الاستعلام الائتماني جاء ضمن استراتيجية الشركة في مجال التطوير المستمر لإطار عملها وإدخال احدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميا ومن ضمن تلك الوسائل خدمة الاستعلام الائتماني لتكون الخدمة ركيزة اساسية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الائتمانية مستقبلا بكل وضوح وشفافية.”

وأضافت “نسعى الى زيادة حجم نشاط شركة صندوق المرأة من خلال الوصول الى شرائح مختلفة من العملاء ، وتطوير منتجات جديدة بما يتلائم واحتياجات السوق ، كما أكدت بأن الشراكة ما بين ” شركة صندوق المرأة ” و” كريف الاردن ” هي شراكة استراتيجية طويلة الأجل .