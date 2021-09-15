اتفاقية شراكة بين اتحاد الكرة والجمعية الألمانية لدعم مراكز الأمير علي للواعدات – فيديو

عمان – الغد – وقع اتحاد كرة القدم، اتفاقية شراكة مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تتضمن دعم ورعاية النشاطات الفنية والمجتمعية لمراكز الأمير علي للواعدات، حتى نهاية آب من العام القادم 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، بحضور الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وممثل الجمعية هينينج تشيك، ومدربي المراكز إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

اتحاد كرة القدم يبرم اتفاقية شراكة مع (GIZ) لدعم مراكز الأمير علي للواعدات التفاصيل: https://t.co/LAPSWSdzb0 pic.twitter.com/HK5dSe4X9y — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 15, 2021

وأكدت نصار في بداية المؤتمر، اعتزاز الاتحاد وسعادته بتوقيع الاتفاقية مع (GIZ)، والتي تحقق تطلعات الاتحاد وأهدافه، من خلال توسيع أطر دعم وتمكين الفئات العمرية، سيما مراكز الواعدات البالغ عددها (15) مركزاً موزعة في جميع محافظات المملكة، ويشارك في فعاليتها نحو (450) لاعبة ضمن الفئة العمرية من (9 إلى 14) سنة.

أضافت: في الوقت الذي نحتفل فيه بإنجاز النشميات في كأس العرب، نبرم اتفاقية لدعم اللاعبات الأصغر سناً، لضمان استمرارية البناء من القاعدة ومواصلة الإنجازات، ضمن استراتيجية الاتحاد تجاه الكرة النسوية.

كما أوضحت الأمين العام، أن المراكز التي ستشملها اتفاقية الرعاية، تضم مركزين لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعزز من أهمية الشراكة مع الجمعية الألمانية، لدعم مشاريع الاتحاد التنموية، ومختلف نشاطاته التي تعنى بترسيخ القيم المجتمعية وتمكين الفئات العمرية.

وتتضمن الاتفاقية، تغطية نفقات الموسم لمراكز الواعدات، وتوسيع إطار البرامج المجتمعية والمهرجانات للاعبات، وعقد ورش عمل لبناء الكفاءات، إلى جانب توفير لوازم والمعدات للاعبات والمدربين.

من جانبه، عبر ممثل الجمعية، عن سعاته بتوقيع الاتفاقية ودعم مراكز الواعدات في الأردن، مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الجمعية “رياضة من أجل التنمية”.

وتابع هينينج: نبارك لمنتخب النشميات فوزه بكأس العرب، ونأمل أن نساهم في دعم مساعي الاتحاد نحو مواصلة تطوير الكرة النسوية وبرامجه وأهدافه المجتمعية.

في المقابل، تبادل الأمين العام وممثل الجمعية الهدايا التذكارية، حيث قدمت نصار قميص منتخب النشميات لهينينج، والذي قام بدوره بتقديم قميص المنتخب الألماني للسيدات الفائز بكأس العالم 2011، موقعاً من بطلات العالم، قبل أن يوقع الجانبين على الاتفاقية بشكل رسمي.

وشهد المؤتمر في نهايته، توزيع الشهادات على عدد من المدربين المشاركين في ورشة عمل نظمها الاتحاد مؤخراً بالتعاون مع الجمعية الألمانية.

يذكر أن تدريبات ونشاطات مراكز الأمير علي للواعدات ستنطلق الجمعة القادم، وفق خطة عمل ممنهجة، تعزز تطلعات الاتحاد و(GIZ) في الوقت ذاته.