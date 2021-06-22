اتفاقية شراكة بين “المعاصرة لتزويد المعدات” و”معان للمقاولات”



عمان- تحرص الشركة المعاصرة لتزويد المعدات “MESC”؛ الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الأردن، دوماً، على توفير الفئات الأحدث من سيارات إم جي العريقة بريطانية الأصل التي تقدم كل ما هو جديد وملائم للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة وبخدمات ما بعد البيع المميزة فتتطلع دوماً لعقد شراكات لجعل علامة إم جي رائدة في السوق الأردني.

وقعت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات “MESC” وشركة معان للمقاولات اتفاقية استراتيجية تهدف لتجديد مركبات النقل، قام بتوقيعها حسام مرقة مدير مبيعات الأساطيل في الشركة المعاصرة ونبيل

أبو رخية المدير العام لشركة معان للمقاولات.

عبر مرقة عن بهذه الشراكة، قائلا “نشكر شركة معان للمقاولات على ثقتها بمركبات إم جي، هدفنا أن تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تماشياً مع حملتنا إلى أقصى حد”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة معان تميزت في مجال المقاولات وتنجيم الفوسفات، ومن جانبه، عبر أبو رخية، قائلا “إنه لمن دواعي فخرنا انضمام مركبات إم جي ونحن نتطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكة لترسيخ فخر الصناعة البريطانية”.

تتألق سيارات إم جي بشكل خاص عبر تصاميمها المعبرة ومستويات التطور الاستثنائية التي تتمتع بها، وتوفر سيارات إم جي أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة، وكل هذا بأسعار تنافسية جداً. وفي الشرق الأوسط، تشمل مجموعتها الحالية سيارات السيدان ومركبات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستعمالات.