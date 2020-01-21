اتفاقية شراكة لتقديم منحة لأحد الطلبة الجامعيين



عمان – وقّعت شركة “بي دبليو سي” في الأردن ومؤسسة إيليا نقل أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى إيجاد وتطوير قصص نجاح جديدة وتنمية قدرات الشباب.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن الشركة الشريك المسؤول في الأردن ميشيل أورفلي وعن مؤسسة إيليا نقل رئيس مجلس الأمناء غسان نقل، ستقوم الشركة بتغطية رسوم دراسة أحد الطلبة الجامعيين الذي لا تسمح له ظروفه الاقتصادية بمواصلة تحصيله الاكاديمي الجامعي كذلك التكفل بمصروفه الشهري من حيث المواصلات طوال فترة الدراسة، مثلما سيتم إلحاق الطالب في برامج تطوير ذاتية من خلال إشراكه بتدريبات منهجية ولا منهجية لتنمية قدراته وتهيئته لدخول سوق العمل وذلك باشراف وادارة مؤسسة ايليا نقل .

وعقب حفل توقيع الاتفاقية أعرب نقل، عن اعتزازه بالتعاون مع بي دبليو سي، معقبا “بدأت شراكتنا مع بي دبليو سي بعقد جلسات إرشادية لطلبة المؤسسة من قبل موظفي الشركة وتوسعت اليوم لتشمل المنح الدراسية. نثمن هذا الدعم وحرص الشركة الدائم على المساهمة بالتنمية المحلية وخاصة في القطاع الشبابي والتعليمي”.

من جهته قال الشريك المسؤول في الاردن ميشيل اورفلي “أن الشراكة مع مؤسسة ايليا نقل تأتي في جوهر قيمنا وطموحاتنا لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم لتتماشى مع التطور الرقمي والتغير السريع الذي يعيشه عالمنا. كما ونشيد بدور المؤسسة لايمانها بالشباب وتوفير الفرص التي تصنع التغيير في حياتهم وفي مجتمعاتهم على حد سواء”.