اتفاقية صحية موسعة بين الأردن وفلسطين

عمان- الغد- وقع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونظيرته الفلسطيني الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، اتفاق تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين الشقيقة.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الاتفاقية جاءت تجسيداً للرؤى الملكية السامية بأهمية تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي لا سيما مع الدول الشقيقة والتي يجمعها مع المملكة الأردنية الهاشمية علاقات تاريخية وطيدة وممتدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل حكومتي المملكة وحكومة دولة فلسطين الشقيقة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الصحي.

من جانبها ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة من جانبها ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة التعاون الاستراتيجي بين الدولتين و الجهود المبذولة للتنسيق مع الجانب الأردني في أعلى المستويات لمواجهة هذا الوباء ، معربة عن شكرها للأردن ملكا وحكومة.

وتؤكد الاتفاقية على التعاون الثنائي في الرعاية الصحية الاولية، والخدمات العلاجية، والتدريب، وتبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة، والغذاء والدواء.

وتضمنت التعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية الفلسطينية في مجالات الرعاية الصحية الاولية وخاصة في مجالات صحة البيئة، وصحة وسلامة الغذاء، والوبائيات، والامراض المتوطنة، وطب المجتمع، وطب الاسرة، والامراض السارية وغير السارية، والتمريض التخصصي للرعاية الاولي.

كما تضمنت الاتفاقية في بنودها تبادل الخبرات والمعلومات والنشرات والتقارير الصحية الدورية الصادرة عن كلا الطرفية في مجال الرعاية الصحية الاولية ولاسيما تبادل المعلومات في مجال الاوبئة في حال حدوثها.

وشملت الاتفاقية على ان تقدم وزارة الصحة الاردنية الخدمات العلاجية للجانب الفلسطينيي في مسشفياتها ضمن التخصصات الطبية المتوفر فيها وتامين علاج لبعض الحالات من مرضى السرطان وحالات زراعة الكلى من الفلسطينيين سنويا.

كما ستقوم وزارة الصحة الاردنية بتدريب الكوادر الصحية الفلسطينية ضمن خطة تدريب زمني (قصيرة ومتوسط المدى) في الاسعاف والطوارئ، والاجازات والتراخيص والشؤون القانونية، وطب الاسرة.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة والمتعلقة بالقوانين والانظمة والتشريعات الصحية، والتامين الصحي، ونظم الادارة الصحية.

وفيما يتعلق بالغذاء والدواء اكدت الاتفاقية على تبادل المعلومات في مجال السياسات الدوائية وخاصة نظام التسجيل الدوائي والرقابة العامة والنوعية على الدواء وتخزين الامصال والمطاعيم والادوية، وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتوفير اجراء الفحوصات المخبرية للادوية المسجلة في وزارة الصحة الفلسطينية.

وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لها لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين او تعديلات على البروتوكول المنصوص عليه بين الطرفين.

وحضر توقيع الاتفاقية من وزارة الصحة الفلسطينية مدير عام الرعاية الصحية الاولية، ومندوب عن سفارة دولة فلسطين في عمان ومن وزارة الصحة الاردنية الامين العام الفني والاداري والامين العام للرعاية الصحية الاولية ومساعدي الامناء العامين للشؤون الصحية والفنية والرعاية الصحية الاولية.