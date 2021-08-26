اتفاقية طيران عارض لاستقبال وفود سياحية من التشيك مطلع تشرين أول

عمان- الغد- وقعت في هيئة تنشيط السياحة اليوم الخميس ، اتفاقية دعم طيران عارض تتضمن استقطاب وفود سياحية من جمهورية التشيك إلى المملكة الأردنية مطلع اوكتوبر/تشرين اول المقبل .

ووقعت الاتفاقية بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، ووقعها عن الشركة التشيكية شركة جولدن ترافيل للسياحة السيدة جانا نوفونتا .

بدوره، قال مدير عام الهيئة، إن الاتفاقية تضمنت دعم هيئة تنشيط السياحة للطيران العارض إلى المملكة من خلال الشركة التشيكية ، مبينا أن الاتفاقية ستساعد على تنشيط الحركة السياحية من جمهورية التشيك مع مطلع تشرين اول / اوكتوبر المقبل للمملكة .

وأضاف أن الهيئة قامت باتباع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد اعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة .

واشار عربيات الى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول اخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة منخفضة التكاليف.

من جهتها،اكدت مدير عام الشركة جانا نوفونتا حرص الشركة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن، حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها لتقديم الخدمة السياحية المتميزة لهذه المجموعات القادمة.

وبينت أهمية هذه الخطوة التي من شأنها عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى المملكة بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة الطيران عملا بقيود منع تفشي فيروس كورونا لافتة إلى أن الاتفاقية ستدعم السياحة نحو الأمام ، وتساهم بدوران عجلة الحركة السياحية .