اتفاقية لإعادة هيكلة الاتحاد العربي للكهرباء

عمان- الغد- وقع الاتحاد العربي للكهرباء ومقره الأردن مع شركة (كي بي ام جي) للخدمات والاستشارات القانونية اتفاقية لاعادة هيكلة الاتحاد لمواكبة مستجدات قطاع الكهرباء في المنطقة والعالم وتطوير الأداء وفق افضل الممارسات العالمية.

ووقع الاتفاقية امين عام الاتحاد/ مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس امجد الرواشدة والشريك التنفيذي في شركة (كي بي ام جي – الاردن) حاتم القواسمي.

وقال الرواشدة، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء، في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الاتفاقية الممولة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنص على إعادة هيكلة الاتحاد بهدف تقييم إنجازات ونشاطات الاتحاد منذ قيامه عام 1987، بمبادرة من مجموعة شركات وهيئات كهرباء عربية.

وأضاف ان الاتفاقية مهمة لوضع اهداف واستراتيجيات واضحة وتقديم حلول من اجل تطوير اعمال الاتحاد والتوصل الى توصيات من شأنها الارتقاء بالاداء في مختلف المجالات ومن ثم تحديد خارطة الطريق التي تمكن الاتحاد من ممارسة اعمال ونشاطات تعزيز دوره لمواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع الكهرباء العربي والنهوص به الى مستويات العالمية.

وأشار الى تحديات تواجه قطاع الكهرباء العربي، فنية وتكنولوجية وتنظيمية واقتصادية وبيئية، تستدعي تكثيف الجهود والعمل على تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات الشعوب العربية والقطاعات الاقتصادية في الدول العربية.

وأكد الرواشدة أهمية الاتحاد في تشخيص واقع وافاق قطاع الكهرباء في الوطن العربي وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وطرح الخطط الضرورية لمواجهة هذه التحديات من خلال لتجارب الناجحة والخبرات المكتسبه على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم.

وقال ان إعادة هيكلة الاتحاد من شأنها تطوير دور الاتحاد وإعادة تأهليه وتمكينه للقيام بمهامه في رفع سوية أداء الأنظمة الكهربائية وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة اقتصاديا وبيئيا مؤكدا أهمية دور الاتحاد في تعزيز الربط الكهربائي بين الأنظمة الكهربائية العربية والسعي لتحقيق التكامل الطاقي العربي وانشاء سوق كهربائية مشتركة.

وقال ان الاتحاد سيتصدى في المرحلة المقبلة لقضايا مهمة وسيبدأ بتحديث المعلومات والبيانات الاحصائية واشتقاق مؤشرات الأداء على مستوى الوطن العربي. وإجراء المقارنات مع الأنظمة الكهربائية العالمية لتحسين أداء الأنظمة الكهربائية العربية.

كما سيعمل الاتحاد وفق الرواشدة على وضع الحلول الفنية والأقتصادية لتشغيل الأنظمة الكهربائية بكفاءة واعتمادية عالية والاستفادة من تجارب الدول فيما بينها والاطلاع على تجارب دول العالم المتقدم للاستفادة منها ونقل التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصيات الأنظمة الكهربائية العربية. كما سيعمل على تعظيم الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشاد الرواشدة بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مثنيا بهذا الخصوص على جهود مدير عام الصندوق الدكتور عبداللطيف الحمد.

من جانبه قال القواسمي ان (شركة كي بي ام جي القواسمي وشركاه) وهي أحد أعضاء شبكة (شركات كي بي ام جي العالمية)، نالت اليوم فرصة بناء استراتيجية واضحة تتناسب ودور الاتحاد العربي للكهرباء من خلال الاستفادة من افضل الممارسات العالمية وعكسها على استراتيجية الاتحاد للمرحلة المقبلة والتي تركز على مهام الاتحاد وتطلعاته.

وتضم الأمانة العامة للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا دائما،19 دولة هي الأردن – الإمارات العربية – البحرين – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – سوريا – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر –الكويت- لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا – اليمن.

ويهدف الاتحاد العربي للكهرباء إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي والعمل على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.