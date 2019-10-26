اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة محروقات بين “اليرموك” و”المناصير”

عمان- وقعت جامعة اليرموك، ممثلة بصندوق الاستثمار بالجامعة، اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير)، لاستثمار قطعة الأرض التابعة للجامعة والواقعة على شارع شفيق ارشيدات لإنشاء وإدارة وتشغيل وتسليم محطة محروقات وخدمات أخرى؛ حيث وقعها عن الجامعة رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور زيدان كفافي، وعن الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات مديرها العام المهندس ياسر المناصير.

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها الإجمالية الاستثمارية مليونين ومائتين وخمسة وسبعين ألف دينار أردني، تقوم شركة المناصير بإنشاء محطة تزويد المحروقات بجميع أصنافه، ومحطة شحن سيارات كهربائية، وخدمة غسيل سيارات، وتغيير بناشر، ومحطة تعبئة هواء إطارات سيارات، وغيار زيوت، وخدمة صراف آلي، ومطاعم، وسوبر ماركت للمستهلكين، وفقا للتشريعات والأحكام التنظيمية الجارية لهذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة خدمات بيع المحروقات، وتشغيل وصيانة المحطة وصيانتها، وأي مرافق وخدمات أخرى تتم إضافتها بموافقة الطرفين.