اتفاقية لتحسين جودة زيت الزيتون الأردني

عمان- الغد- وقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون (جوبيا)مذكرة تفاهم لإجراء دراسة تقييمية لقطاع الزيتون في الأردن.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم السبت إن مذكرة التفاهم تشمل اطلاق دراسة تقييمة شاملة لنقاط القوة والضعف للأساليب والممارسات المتبعة في قطاف الزيتون ومدى تأثيرها على جودة الزيت،مضيفة أنه سيتم تقييم نتائج الدراسة والبحث عن حلول استراتيجية لنقاط الضعف الواردة بها بالتزامن مع دراسة العائد والتكاليف المترتبة وإيجاد الحلول وتسهيل عملية الاستثمار.

وبينت الجمعية أن الاتفاقية تهدف لتحسين جودة زيت الزيتون الأردني.

ووقع مذكرة التفاهم عن (فاو)ِ ممثلها في الأردن الكسيس بونتي وعن الجمعية رئيسها فياض الزيود.