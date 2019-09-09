اتفاقية لتدريب الجيولوجيين حديثي التخرج في مواقع عمل “الفوسفات”

عمان-الغد– وقعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية ونقابة الجيولوجيين الأردنيين اليوم الاثنين، اتفاقية لتدريب منتسبي النقابة في مواقع عمل الشركة ومشاريعها المختلفة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الاشقر، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور.

و قال الدكتور الاشقر ان هذه الاتفاقية، تأتي في إطار جهود الشركة لمأسسة موضوع التدريب في الشركة مع مختلف المؤسسات الوطنية ، بما في ذلك نقابة الجيولوجيين

وبين أن الاتفاقية تستهدف تدريب عشرة جيولوجيين حديثي التخرج سنويا، ضمن برامج محددة في مواقع ومناجم الشركة المختلفة ، وضمن اطر تنظيمية تم الاتفاق عليها مع النقابة.

واكد أن عملية التدريب تأتي كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركة و مسؤوليتها الفنية لتدريب اصحاب الاختصاصات في مجالات عمل الشركة.

من جانبه، قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان الاتفاقية تاتي استمراراً لنهج النقابة في فتح شراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتدريب وتأهيل منتسبي النقابة وفق برامج تدريبية متخصصة و متفق عليها مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجيولوجي.

وأضاف ان هذا التعاون سينعكس بشكل إيجابي من خلال رفد المشروعات التنموية في المملكة بالكوادر المدربة والمؤهلة، و تعزيز القدرات العلمية والعملية لحديثي التخرج، مبينا أن الاتفاقية تعزز برامج التدريب التي تتبناها النقابة لاكساب حديثي التخرج المزيد من الخبرات والمهارات والاستفادة من الخبرات الواسعة للعاملين في مجال استكشاف وتعدين خامات الفوسفات.

و بين النسور ان الجهود التي بذلتها النقابة أسهمت في زيادة عدد المتدربين من الخريجين الجدد الى نحو 190 متدربا كل عام، يتم تدريبهم في وزارات الطاقة والثروة المعدنية ، والاشغال العامة والإسكان ، والمياه والري والبيئة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،والجمعية العلمية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي ، وشركة تعدين اليورانيوم، وشركة البترول الوطنية ، والشركة العربية السعودية للصخر الزيتي، بالإضافة إلى شركة مناجم الفوسفات الاردنية .

واعرب عن اعتزاز النقابة بالاتفاقية مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، التي كانت ولا زالت قصة نجاح وطنية كبيرة في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية امتدت لسنوات، وتعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

واكد أن التدريب للجيولوجيين حديثي التخرج، سيتيح لهم اكتساب المزيد من الخبرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل داخل وخارج المملكة.

بدورهم أشاد أعضاء مجلس نقابة الجيولوجيين، بجهود شركة مناجم الفوسفات الأردنية وكوادرها الإدارية والفنية، مؤكدين أهمية التعاون بين الجانبين خدمة للموارد البشرية الأردنية.