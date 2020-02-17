اتفاقية لتركيب الأنوار الملاحية الخاصة بميناء العقبة الجديد

احمد الرواشدة

العقبة – وقعت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وشركة براكودا للغوص والخدمات البحرية اتفاقية لتركيب الانوار الملاحية الخاصة بالميناء الجديد.

ووقع الاتفاقية عن الخدمات البحرية مديرها العام، ديرك ويجنين، وعن باراكودا للغوص والخدمات البحرية مديرها العام، أحمد القطاونة.

وقال ويجنين إن الاتفاقية تهدف الى تركيب انوار ملاحية في الميناء الجديد الجنوبي لتسهيل البواخر على الاصطفاف الليلي بكل سهولة وامان بالإضافة الى سلامة الملاحة البحرية في الميناء الجنوبي الجديد والذي تؤمه السفن من مختلف الاحجام لتفريغ بضائعها على ارصفته والتي تمتاز بغاطس ضمن المواصفات العالمية.

وبين ويجنين ان الاتفاقية تأتي ضمن المتطلبات المحلية والتي تم دراستها بلجان وخبراء بإشراف شركة تطوير العقبة، وهذا يأتي ضمن القوانين ذات الصلة والمنبثقة عن المنظمة البحرية والهيئة البحرية الاردنية.

من جهته، قال مدير عام شركة باراكودا للغوص والخدمات البحرية احمد القطاونة ان كوادر الشركة جاهزة للعمل ضمن متطلبات الهيئة البحرية الاردنية بإشراف شركة تطوير العقبة لأمن وسلامة السفن والموانئ في الميناء الجنوبي الجديد لسلامة الملاحة البحرية.