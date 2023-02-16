اتفاقية لترويج السياحة في البترا

حسين كريشان- البترا- وقعت سلطة إقليم البترا مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الخميس في البترا اتفاقية تعاون جديدة للتركيز على ترويج السياحة في الأردن.

وبموجب الاتفاقية، سيحظى المسافرون إلى الأردن على متن طيران الملكية الأردنية بتخفيضات إضافية عن طريق شراء تذاكر الدخول إلى البترا من خلال موقع الحجز الخاص بالملكية الأردنية، ما سيسهم بدوره في إبراز البترا كونها واحدة من أهم المعالم السياحية والثقافية في المملكة وإحدى عجائب الدنيا السبع.

وقال رئيس سلطة إقليم البترا، الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة تسعى لتوسيع التعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية والترويج لمدينة البترا ومنطقة المثلث الذهبي من خلال رحلاتها إلى مختلف دول العالم.

وأضاف الفرجات أن مذكرة التفاهم الموقعة ستسهم في زيادة الترويج للبترا واستقطاب أعداد إضافية من السياح، كما أنها تأتي ضمن جهود السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة رقعة الترويج والتسويق للبترا والمثلث الذهبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي إن الخطوط الجوية الملكية تسعى من خلال اتفاقيتها مع إقليم البترا لرفع درجة التسويق السياحي للأردن، لا سيما وأن الملكية الأردنية في رحلة لتعزيز النمو والتحوّل على نطاق واسع وفي مختلف الجوانب.

وفي حديثه حول جهود الملكية الأردنية لتعزيز الحركة السياحية، صرح المدير التنفيذي للدائرة التجارية في الملكية الأردنية، كريم مخلوف بأن هذا التعاون بالتماشي مع تطبيق الملكية الأردنية الجديدة لاستراتيجية جديدة في مجال السياحة، إذ تسعى لزيادة أسطولها من 23 طائرة إلى 42 طائرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة والتركيز على جذب السياح من مختلف الدول وتنوع الحركة السياحية، من خلال تسليط الضوء على التجارب والمعالم الفريدة التي تمتاز بها المملكة وترويجها وتقديم قيمة مضافة لزائريها.

وسيتضمن التعاون بين الملكية الأردنية وسلطة إقليم البترا، المشاركة في عدة فعاليات ترويجية مشتركة خارج المملكة، فضلاً عن تطوير منتجات وخدمات وعروض جديدة.

وسيتمكن المسافرون على متن الملكية الأردنية، على سبيل المثال، من حجز مجموعة متنوعة من التجارب المميزة في البتراء عن طريق الموقع الجديد DiscoverJordan الذي أطلقته الملكية الأردنية مؤخراً، بما في ذلك الانزلاق بالحبل (Petra Zipline) والدراجات الرباعية في الرمال (Petra Buggy).

ويمنح موقع DiscoverJordan مسافري الملكية الأردنيّة فرصة استكشاف عالم واسع من التجارب والفعاليات والمغامرات في مختلف أنحاء الأردن، إلى جانب الاستفادة من عروض وخصومات وتجارب حصرية تنفرد بها الملكية الأردنية.