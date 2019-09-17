اتفاقية لتزويد مناجم الفوسفات بـ4 ملايين قدم3 من الغاز الطبيعي يومياً

‎عمان- الغد- وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة فجر الأردنية –المصرية بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء اتفاقيتي (تزويد شركة مناجم الفوسفات بحوالي 4 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، واتفاقية معدلة لاتفاقية تزويد مجموعة نقل بالغاز الطبيعي).

‎ ووقع الاتفاقيتين عن شركة الكهرباء الوطنية المدير العام المهندس امجد الرواشدة وعن شركة فجر رئيس هيئة المديرين المهندس فؤاد رشاد وعن شركة الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وعن مجموعة نقل رئيس مجلس الإدارة غسان نقل.

‎وتشمل الاتفاقية الأولى تزويد المجمع الصناعي الجنوبي التابع للفوسفات الأردنية في مدينة العقبة بحوالي 4 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا،.

فيما تشمل الاتفاقية الثانية تزويد شركة الصنوبر لصناعة الورق الصحي/ مجموعة نقل بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي.

‎ وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الوزارة تعمل حثيثا على تخفيف عبء فاتورة الطاقة بتشجيع الصناعات المحلية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، في اطار مساعي حكومية لمساعدة الصناعات على تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت ان استخدام الغاز الطبيعي سيخفض كلف الطاقة في المصانع ما بين 25 بالمئة الى 55 بالمئة وذلك حسب نوع الوقود المستبدل بالغاز الطبيعي.

وقالت الوزيرة زواتي ان الحكومة وبهدف تشجيع الصناعات الوطنية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي فقد منحت الاجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع الاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.

كما تم تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من (16%) الى (7%)، وتم الموافقة على إعفاء الشركات التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقا لمعايير وضعتها وزارة الصناعة خاصة بزيادة الصادرات والعمالة الأردنية.

‎ من جانبه قال المهندس الرواشدة ان شركة الكهرباء الوطنية تبذل الجهود لضمان امن التزود بالطاقة لتوليد الكهرباء بما في ذلك مد الصناعات المحلية بالغاز اللازم لإحتياجاتها التشغيلية مشيدا بالتعاون القائم بين الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية –المصرية في هذا المجال.

‎ وقال ان الكهرباء الوطنية ملتزمة بدورها في تزويد الصناعات بالغاز في اطار مساعي الحكومة لتقليل الكلف التشغيلية للصناعات الوطنية وتخفيف عبء الفاتورة النفطية والمحافظة على المعايير البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات أهمية الاتفاقية في تخفيض كلف الطاقة في المجمع الصناعي في العقبة من 8 الى 10 ملايين دينار سنويا من خلال استخدام الغاز بدلا من المحروقات.

بدوره قال رئيس هيئة المديرين في شركة فجر الأردنية-المصرية المهندس فؤاد رشاد ان الغاز الطبيعي ‎اسهم في تعزيز عوائد التنمية بتخفيض الكلف والتوسع في التشغيل مهيبا بالصناعات الاستفادة من هذه الفرصة بالتوجه للغاز في عملية الإنتاج.

وعقب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل المهندس غسان نقل على الاتفاقية واصفا إياها بانها محطة من محطات تذليل العقبات التي تنتهجها الحكومة لتخفيض الكلف التشغيلية الامر الذي زاد من تنافسية شركة نقل ورفع نسبة صادراتها لهذا العام بنسبة 30 بالمئة والتوسع بتشغيل العمالة الأردنية والتوسع في خطوط الإنتاج.

‎ وحضر حفل التوقيع مسؤولون من وزارة الطاقة ومن الشركات الأطراف في الاتفاقيات.