اتفاقية لتطبيق برنامج ريادي الأعمال الصغير

عمان- تم توقيع إتفاقية بين شركة مدخل لإدارة المشاريع ووزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات، لتطبيق برنامج ريادي الأعمال الصغير، والذي يهدف لتزويد طلاب المدارس الأردنية بمهارات ريادة الأعمال والإبتكار. عن طريق توفير برامج تدريبية نظرية وعملية ضمن الحصص المدرسية في مجالات الريادة وادارة المشاريع ، وذلك إيماناً بأهمية تنشئة جيل مبدع قادر على الإبداع والإبتكار ويسعى لتحريك عجلة الإقتصاد الوطني.

وأكدت سمر عبيدات المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مدخل على أهمية إكساب الطلاب مهارات ريادة الأعمال، حيث أن التوجه للإقتصاد المعرفي وبناء فكر إستثماري موجه بالطريق الصحيح لدى الجيل الصاعد، ليس بعملية فجائية لحظية وإنما هي عملية متواصلة ومتدرجة ويجب أن تبدأ من مرحلة مبكرة من تعليم الطالب أساسيات الإقتصاد وأسرارريادة الأعمال وتزويده بأدوات الإبداع والإبتكار، لكننا نجد أن العديد من البرنامج القائمة بل أغلبها تستهدف طلاب الجامعات والخريجين، ظناً بأن رحلة الريادة تبدأ بعد مرحلة الثانوية العامة، وهذا ما ساهم في إنشاء جيل متمسك بالمسار الوظيفي والذي أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة في الأردن.

وأكدت عبيدات أهتمامها بالطلاب وإنشاء جيل يتجه نحو الريادة والإبداع من خلال تقديم منهاج تدريبي مخصص لريادة الأعمال والتركيز على الجانب العملي والسعي لتطبيق جميع المعلومات النظرية والمهارات التي تم إكسابها لهم وتعزيز المعلومة بالتطبيق الواقعي، لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية مبتكرة تخدم مجتمعاتهم.

وإيماناً بأهمية عنصر التجربة في ترسيخ الهدف سيتم إقامة أول حاضنة أعمال حقيقية لليافعيين بهدف مساعدة أصحاب الأفكار المبتكرة المشاركة في البرنامج على تحويل أفكارهم لمشاريع ريادية وإستكمال رحلتهم.