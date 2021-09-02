اتفاقية لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني

عمان- الغد- وقعت أمانة عمان ومؤسسة عبد الحميد شومان ، اليوم الخميس ، إتفاقية تعاون لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابيلن ، ووقعها رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة وعن المؤسسة الرئيس التنفيذي فالنتينا قسيسية

وتنص الإتفاقية على إعادة تأهيل المساحات والفراغات الداخلية للمكتبة القائمة من خلال إعادة توزيعها من قبل أمانة عمان بحيث تتلائم مع الغايات المطلوبة لتشغيلها من قبل مؤسسة عبدالحميد شومان على نفقتها الخاصة كمكتبة عامة لإستخدامها من كافة الفئات المجتمعية وفق لأفضل المعايير والممارسات العالمية بالخصوص.

وقال الشواربة أن توقيع الاتفاقية من شانه فتح آفاق التعاون والتشاركية لتطوير أحد المباني البارزة في حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين التي تعتبر من أهم المعالم في مدينة عمان وأكبرها كونها تخدم أهالي المنطقة الشرقية والجنوبية من العاصمة .

من جانبها اعربت قسيسية عن الاعتزاز بالشراكة مع أمانة عمان التي ترعى الثقافة والابداع من خلال هويتنا الأردنية ، و اكدت ان وجود مكتبة في حديقة بحجم حدائق الملك عبدالله الثاني ، تزيد من فرص تعزيز الثقافة من خلال تبني برامج تعنى في هذا الجانب .

وحضر توقيع الاتفاقية مدير مدينة عمان المهندس احمد ملكاوي وعن مؤسسة عبدالحميد شومان نائب الرئيس التنفيذي عمر عضيبات .

يذكر ان مؤسسة “شومان” هي ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وتعتبر مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي والأدب والفنون والابتكار.