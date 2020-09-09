اتفاقية لتغطية 5 عمليات جراحية لأطفال يُعانون من انحراف العمود الفقري

عمان- وقعت مؤسسة “خطوات ” وشركة “أطفالنا للتغطية الطبية ” أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون تقدم بموجبها المؤسسة منحة لتغطية تكاليف خمس عمليات جراحية تُنفّذها “أطفالنا” لعلاج أطفال يُعانون من انحراف العمود الفقري، وذلك تحت إطار مبادرات المؤسسة الهادفة الى تحسين حياة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية.

وأشارت شركة “اطفالنا” في بيان اليوم الاربعاء،الى اهمية المبادرة نظراً لتأثير هذا النوع من العمليات على حياة الأطفال الجسدية والنفسية، من خلال نتائجها التي يلمسها الطفل مباشرة.

وأشادت بعطاء جراحي العمود الفقري المشاركين بالمبادرة وهم: الدكتور محمد العرموطي والدكتور معتز جدعان والدكتور مراد زاهر، وجراح الأعصاب الدكتور طارق كنعان، لافتا البيان الى ان تكلفة العملية الواحدة تتراوح بين 8 و 10 آلاف دينار وتجرى في مركز العبدلي الطبي كمساهمة إنسانية منه لدعم الأطفال المحتاجين.

واستفاد نحو الف طفل وطفلة من مبادرات “أطفالنا ” معتمدين على جهود المتطوعين من كافة القطاعات الطبية وغيرها، فضلاً عن التبرعات التي تُكرّس لتغطية تكاليف العلاج وما يتبعه من مستلزمات خاصة برعايته الطبية.

وتأسست ” أطفالنا” من مجموعة من المتطوعين بهدف تقديم رعاية طبية عالية الجودة للأطفال الذين لا تستطيع أسرهم تغطية تكاليف علاجهم، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، فيما تهدف مؤسسة خطوات التي تأسست في المملكة المتحدة، الى توفير برامج رياضية صحية للأطفال في فلسطين والأردن ولبنان، مع التركيز على مخيمات اللاجئين والمناطق الأكثر تهميشاً، لتشجيعهم على تطوير سلوكهم، وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية وتطوير أدائهم الأكاديمي وتوسيع مداركهم الثقافية والتربوية.

بترا