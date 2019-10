اتفاقية لتوفير خدمات بقرية المرسى في “أيلة”

العقبة- الغد- وقعت “أيلة”، مؤخراً، اتفاقية مع “Hands Gifts and Events” لتوفير خدماتها ومنتجاتها الرائدة في “أيلة”، ضمن منطقة التجزئة بقرية المرسى.

وتعكس اتفاقية الخدمات التأجيرية مع “Hands Gifts and Events” للمشغولات اليدوية، التصاميم، الإكسسوارات، والأزياء، اهتمام “أيلة” البالغ بتوفير نطاق شامل من خدمات التجزئة التي تحتضنها، لتوفير قيمة مضافة عالية للسكان والسياح، وتلبية تطلعاتهم بخدمات مرموقة وعلى مستوى رفيع.

كما وتوفر هذه الاتفاقية منصة لدفع الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتقديم كل ما يتطلع إليه السياح من منتجات تعكس المنتج الحضاري والفلكلوري الوطني الأردني والعربي.

ويعد “Hands Gifts and Events” متجرا صاحب هوية مختصة في تمكين ودعم وتحفيز المرأة والفنون والمصممين في الوطن العربي عامة وفي الأردن بشكل خاص، وذلك عن طريق تسويق منتجاتهم وقطعهم الفنية في متاجر تابعة لها، بالإضافة إلى تنظيم معارض مميزة لتسويق هذه المنتجات في أجواء مريحة وأسواق موسمية جذابة تطلق العنان للإبداعات المحلية.

وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، عن سعادته بالاتفاقية قائلاً: “مع انضمام Hands Gifts and Events إلى قرية المرسى، نوفر إبداعات أردنية مميزة أمام رواد أيلة خاصة السياحة الوافدة، ونسهم في انتشار أوسع لمؤسسة ريادية أردنية تحتفل بالإبداع والموروث الحضاري الأردني والعربي”.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود حثيثة تقوم بها “أيلة” لتوسيع نطاق الخدمات المساندة الشاملة ورفيعة المستوى، مشيراً إلى أن “Hands Gifts and Events” تشارك “أيلة” اهتمامها البالغ في دعم الابداع والابتكار والريادة، ومن جانب آخر الالتزام بالحداثة والجودة وتقديم الأفضل.

وتفخر “Hands Gifts and Events” بإبداع المصممين المحليين وبالأثر الإيجابي الذي تتركه على المجتمع الأردني وتتشارك مع “أيلة” بحب العطاء للمجتمع وبرامج مسؤولية مجتمعية فاعلة.

وباتت “أيلة” منصة فاعلة للمؤسسات الريادية الأردنية، وتوفر بيئة خصبة للنمو والانتشار وتوسيع أعمالها بعد أن بدأت كشركات ناشئة ورسخت نجاحها ونموذج أعمالها؛ حيث يعزز حضورها في قرية المرسى من فرص التطور الدائم نظراً لثقافة الحداثة والانفتاح التي تقوم عليها “أيلة”.

وتسعى “أيلة” لتوفير خدمات شاملة ومميزة الأداء عبر اتفاقيات تأجير مع مجموعات أعمال تتطابق وقيم الأداء مع “أيلة” القائمة على الجودة والحرفية والريادة والخدمات العصرية القائمة على الابتكار بالتوازي مع مؤسسية الأداء، بالإضافة الى دعمها المستمر لمجموعات الأعمال الريادية الأردنية ومتنامية الأداء ومساعدتها على كل من التوسع الإقليمي والمحلي.