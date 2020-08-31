اتفاقية لتوفير فرص تشغيل للشباب ضمن مشروع تنمية

عمان- الغد- وقّع الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال BDC نايف استيتية ورئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية محمد جيطان مذكرة تفاهم ضمن مشروع التطوير والتشغيل المهني في القطاع الصناعي “تنمية” الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال وبمنحه من الوكالة الفرنسية للتنمية-AFD ضمن مبادرة مينكاMINKA

تهدف هذه المذكرة إلى توفير عمالة مؤهلة ومدربة لدى الشركات والمصانع في القطاع الصناعي، وعلاج الآثار المترتبة على جائحة كورونا حيث تسبب الحظر الشامل بإغلاق المنشآت مما اضطر العديد منهم للاستغناء عن العاملين لديهم . كان لذلك أثر كبير في قدرة الشركات والمصانع على الانتاج لقلة الموارد البشرية والعمالة المؤهلة، وهنا يأتي دور مشروع تنمية في مساعدة الشركات من جهة من خلال توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة ومن جهة أخرى توفير فرص عمل للشباب .

جاءت هذه المذكرة ضمن سلسلة الجلسات التعريفية واللقاءات التي نظمها مركز تطوير الأعمال مع ممثلي القطاعات والجمعيات ايمانا منه بضرورة التشاركية والوقوف على الاحتياجات الاساسية والتحديات التي تواجهها ومن ثم بحث سبل الدعم التي تضمن الحد أو التخفيف من تلك التحديات، حيث تم تنفيذ جلسة تعريفية في مركز تطوير الأعمال بحضور عدد من أعضاء الجمعية لاعطاء نبذه عن مشروع تنمية ودوره في تطوير العمالة في القطاع الصناعي ودوره في دعم الصناعات بالإضافة إلى الاستماع لمعيقات القطاع لمحاولة التعاون على تخطيها مما يضمن تطوير القطاع الصناعي في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن مشروع “تنمية” يهدف إلى معالجة الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبالاخص القطاعات الصناعية والتصنيع والمهارات التي يملكها الشباب والباحثين عن العمل في الأردن من خلال تدريب 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في المناطق الصناعية في شرق عمان والزرقاء وإربد بالإضافة إلى بعض المناطق في جرش وعجلون تنفذ على مدى 3 سنوات ،بالإضافة إلى تحسين فرص التشغيل الذاتي وبناء قدرات الموظفيين في القطاع لخلق فرص عمل مبتكرة.وبالتالي تعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التوظيف مع الغرف الصناعية في محافظات الزرقاء واربد وعمان لتأمين فرص العمل والتوظيف الذاتي للشباب.

كما يجسد مشروع “تنمية” شراكة حقيقية بين مركز تطوير الأعمال BDC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD ويمثل فرصة للقطاع الصناعي بشكل خاص والمملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام لرفع القدرة التنافسية للقطاع بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والتصدير.

بدوره عزز نايف استيية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في انجاح اهداف المشروع خاصة دور ممثلي الجمعيات والقطاعات الصناعية في توفير النظرة الشمولية عن تحديات وفرص القطاع وبالتالي تحديد الأولويات التي تضمن بالنهوض على المستوى القطاعي. كل ذلك يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات واللاجئين السوريين.

كما عبر محمد جيطان ممثل الجمعية وقطاع التصنيع الغذائي في الأردن عن فخره بما وصلت اليه بعض القطاعات الصناعية في الأردن من مستوى عال لمعت بوضوح خلال فترة الجائحة مما أضاف مسؤولية جديده على كافة الشركاء في دعم القطاعات وتعزيزها وزيادة تنافسيتها بدءا بتوفير عمالة مؤهلة مدربة ، وهذا ما يتطلع لتحقيقه بخطوة أولى بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية.