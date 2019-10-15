أحمد الرواشدة

العقبة – وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة اليوم ومدرسة راهبات الوردية اتفاقية لدمج الاطفال المكفوفين ذوي الاعاقات “البصرية البسيطة والمتوسطة والشديدة ” مع المبصرين في المدرسة .

وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت ” ان توقيع الاتفاقية يتيح لهذه الفئة العزيزة علينا مواصلة حياتهم وتعلمهم بشكل طبيعي وادماجهم في التعلم مع زملائهم ضمن اجواء اسرية تعليمية تحفزهم وتعزز من دورهم في خدمة المجتمع .

وقال ان مبادرة مدرسة راهبات الوردية تعد مبادرة رائدة في هذا المجال حيث توفر المدرسة كافة وسائل التعلم المخصصة لهذه الفئة لتعزيز تفاعلهم مع المجتمع بعيدا عن اي شعور بالعزلة والتكيف مع البيئة بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم في بناء شخصياتهم القادرة على البناء المجتمعي والعطاء بدون اي قيود .

واكد بخيت على ان سلطة العقبة الخاصة قدمت وما زالت الكثير من المساهمات الايجابية لمختلف اصحاب الاعاقات مشيرا الى ان السلطة تلتزم بموجب اتفاقية اليوم بتقديم كافة الاجهزة والمعدات اللازمة لادماج الطلبة المكفوفين في العملية التعليمية داخل مدارس الراهبات وتوفير ايضا الدورات التدريبية للمدرسين المتعاملين مع هذه الفئة ودفع المستحقات المالية للقائمين على تدريس الطلبة المكفوفين .

من جانبها اكدت مديرة مدارس راهبات الوردية الاخت داميانا بدر ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم على المجتمع ان يعمل على دمجهم في كافة تفاصيل الحياة واولها حقهم في التعليم والتحصيل العلمي بعيدا عن الانزواء او الابتعاد عن المسار التعليمي المهم لهم وللمجتمع .

وقالت ان المدرسة بدعم مستمر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اخذت على عاتقها تقديم كل ما يمكن من اجل توفيربيئة مدرسية امنة لهم ومناسبة خاصة الاطفال المكفوفين من خلال تلقيهم الخدمات التربوية التعلمية والتاهيلية والتدريس من خلال طريقة برايل وتدريبات الحركة والتنقل الخاصة بالمكفوفين واستخدام وسائل خاصة بذوي الاعاقات البصرية “الة بيركنز ، اوراق برايل ، مجسمات ” اضافة الى برامج التاهيل اللازمة للقائمين على مشروع الدمج .

وحضر توقيع الاتفاقية مفوض البيئة وشؤون الاقليم سليمان انجادات ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة