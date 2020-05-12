اتفاقية لشراء 12 جهاز تنفس صناعي و50 سريرا للعناية الحثيثة

عمان- الغد- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم اتفاقية منحة مع رئيس برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز للإغاثة الاسلامية والذي يدار من قبل البنك، الدكتور محمد طلال سمسم بقيمة (500) الف دولار، لتوفير مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال شراء (12) جهاز تنفس صناعي و(50) سرير للعناية الحثيثة.

وأكد الربضي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستمرة حاليا بالتواصل والتنسيق مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير مزيداً من الدعم للأردن من أجل مكافحة هذا الوباء، ودعم قطاعات مهمة في هيكل النمو الاقتصادي تأثرت بتداعيات هذا الوباء مثل قطاع السياحة، وقطاعات اقتصادية أخرى مما ادى لتضرر الإيرادات الحكومية، مما يفرض على الحكومة الاردنية السعي لدى الشركاء التنمويين من الدول والجهات المانحة للحصول على الدعم المالي إما من خلال الحصول على المنح، او التمويل الميسر بكلف متدنية جداً.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، قد قدم خلال اجتماع عقده مؤخرا مع الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عبر تقنيةِ الاتصالِ المرئي، شكر وتقدير الحكومة الأردنية على الدعم المقدم للجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية وسرعة استجابة البنك لمساعدة الدول الاعضاء في التصدي لجائحة كورونا من خلال عدد من الاليات التمويلية السريعة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الاردنية وبشكل سريع للحد من انتشار فيروس كورونا، والاجراءات المتخذة للحد من تداعيات كورونا وخصوصا على القطاع الخاص.

وأوضح أن اولويات الحكومة الاردنية في هذه المرحلة تتمثل في توفير الخدمات الصحية المتعلقة بمكافحة الوباء والاستقصاء الوبائي وتوفير العلاج واستدامة العملية التعليمية وفي مختلف المستويات وخصوصا بتفعيل التعلم عن بعد، و توفير الحماية الاجتماعية للقطاع الخاص غير الرسمي الذي يعتبر من اكثر القطاعات تضررا نتيجة للإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس من خلال حظر التجول في البلاد وتعطل القطاع غير الرسمي عن اعماله، وتوفير السيولة النقدية بكلف رمزية للقطاع الخاص، لضمان استمراريته وعدم تسريح العاملين فيه.

كما تناول الوزير الربضي خلال الاجتماع حزمة الاجراءات المالية والاقتصادية الوقائية في سبيل ضمان استمرارية الانتاج والنشاط الاقتصادي والتخفيف على القطاع الخاص جراء تداعيات انتشار الفيروس والتي ستضاعف من الضغوطات على الموازنة العامة.

وأشاد الوزير الربضي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مبينا التزام الحكومة الأردنية بتطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتطلع الحكومة الدائم لاستمرار التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته المختلفة.

ومن جانبه أعرب الدكتور بندر محمد حجار عن تقديره للمملكة الاردنية الهاشمية، وعن استعداد البنك الاسلامي دائما للوقوف الى جانب الاردن في سعيه للوقوف في وجه التحديات التنموية والاقتصادية والمالية التي تواجهه، وعن تطلعه دائما للمساهمة في الجهود التنموية الاردنية خاصة في ظل الظروف الحالية.