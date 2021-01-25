اتفاقية للتطوير الرقمي والابتكار بين “أورانج الأردن” و”الوكالة الألمانية”

عمان- وقعت مؤسسة أورانج الأردن للأعمال الخيرية اتفاقية شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن من خلال مشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل (MOVE-HET) لإطلاق ودعم مركز أورانج للتطوير الرقمي والابتكار (ODC) Orange Digital Center.

ويشمل المركز مجموعة متكاملة من البرامج المجانية تتضمن مدرسة البرمجة، ومختبرات التصنيع الرقمية ضمن شبكة عالمية تابعة لمؤسسة أورانج للأعمال الخيرية تضم 129 مختبراً تضامنياً للتصنيع الرقمي، وبرنامج تسريع نمو الشركات الناشئة Orange Fab، إضافة إلى Orange Ventures Africa الصندوق الاستثماري لتمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويسعى المركز الذي سيتخذ مقراً له في العاصمة عمّان لتعزيز إمكانية تشغيل الشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة وإعدادهم للوظائف وإطلاق المشاريع عبر التدريب والتعليم، كما سيتواجد في مناطق أخرى داخل الجامعات الشريكة من خلال الأندية التابعة للمركز ODC Clubs.

وستتعاون المؤسسة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال للمساهمة في تعزيز الشمول الرقمي والحد من البطالة بين الشباب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار شراكة مجموعة أورانج العالمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمساهمة مالية مشتركة تزيد على 30 مليون يورو، وذلك بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر إطلاق مركز أورانج للتطوير الرقمي والابتكار في الأردن والمغرب والكاميرون وإثيوبيا ومالي ومدغشقر وسيراليون وساحل العاج ومصر وبوركينا فاسو وغينيا وليبيريا، وذلك بعد أن تم إطلاقه في تونس والسنغال.